به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، شهید محمد قلی نیازی بیستم مهر ماه ۱۳۴۵، در یکی از روستا‌های توابع شهرستان بام و صفی آباد به نام گسک دیده به جهان گشود. شهید نیازی در ۱۹ سالگی به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت و در نهایت هفتم اسفند ۱۳۶۴، با سمت آر پی چی زن در عملیات والفجر ۹ در پنجوین عراق بر اثر اصابت گلوله به مقام شهادت نایل گردید. پیکر وی را در زادگاهش به خاک سپردند.