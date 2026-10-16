مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی، جزئیات نحوه مواجهه و واکنش صحیح به پیامک‌های ارسالی سامانه مالیاتی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجتبی مسکنی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی، با اشاره به ضرورت ارتقای شفافیت در تعاملات مالیاتی و صیانت از حقوق حقه مودیان، جزئیات نحوه مواجهه و واکنش صحیح به پیامک‌های ارسالی سامانه مالیاتی را تشریح کرد.

وی با اشاره به پیامک‌های اخیری که با سرشماره‌های رسمی مالیاتی برای فعالان اقتصادی ارسال شده است، گفت: چنانچه مودیان محترم مالیاتی پیامکی با موضوع (جهت ویرایش پرونده یا رد اطلاعیه‌های خرید و فروش) دریافت کرده‌اند، ضروری است آن را یک اعلان قانونی بااهمیت تلقی کرده و در موعد مقرر نسبت به بررسی وضعیت کارپوشه و سوابق خود اقدام نمایند.

مسکنی تاکیدکرد: این پیامک‌ها بستری قانونی و فرصتی موثر در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا اطلاعیه‌های خرید یا فروش ثبت‌شده به نام خود را اعتبارسنجی کنند و در صورت وجود هرگونه مغایرت، اطلاعات را ویرایش کرده یا نسبت به رد اطلاعیه‌های غیرواقعی اقدام نمایند تا از تبعات مالیاتی بعدی و محاسبات ناخواسته جلوگیری شود.