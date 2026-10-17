به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علی جمشیدیان، مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، با اشاره به بیش از ۲۰ سال تجربه بیمه سلامت در اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی، این طرح را گامی مؤثر در تقویت رویکرد پیشگیری، ارتقای کیفیت خدمات سلامت و فراهم‌سازی زمینه توسعه برنامه پزشک خانواده در کشور دانست و گفت: این برنامه با مشارکت کارشناسان بیمه سلامت، تیم علمی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و پس از بیش از ۲۰۰ ساعت کار کارشناسی و تخصصی تدوین شده است.

در این نشست، دکتر مکاریان، فوق‌تخصص آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، بر اهمیت آگاهی‌بخشی عمومی، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و مراجعه به‌موقع به پزشک تأکید کرد.