به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با تأکید بر اینکه هزینه پیشگیری بسیار کمتر از مدیریت خاموشی است، از اجرای ۸۰ مانور عملیاتی طرح ملی سامان، اصلاح ۲۱۰ کیلومتر شبکه و رفع بیش از ۲۷۰۰ عیب فنی پیش از وقوع حادثه در سطح این استان خبر داد.

محمد مرادی با بیان اینکه هزینه پیشگیری بسیار کمتر از مدیریت خاموشی است، افزود: تاکنون ۸۰ مانور عملیاتی در سراسر استان برگزار شده که طی آن ۲۱۰ کیلومتر شبکه اصلاح شده و بیش از ۲۷۰۰ مورد عیب و نقص فنی، پیش از تبدیل به حادثه برطرف شده است.

وی با اشاره به آثار اجرای مستمر مانور‌های طرح ملی سامان بر پایداری شبکه برق، نتیجه این اقدامات را کاهش خاموشی‌های بدون برنامه از ۱۵۱۵ به ۱۳۲۳ دقیقه/ساعت (معادل ۱۳ درصد) عنوان کرد و افزود: طرح سامان بخشی از رویکرد شرکت برای ارتقای تاب‌آوری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی است که با جدیت استمرار خواهد یافت.