همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آیین گرامیداشت مقام پرستار با حضور ۱۵۰ نفر از اعضای جامعه پرستاری و خانواده‌های آنان در بقعه تاریخی ابن‌بابویه قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم، در حاشیه مراسم روز پرستار در بقعه ابن‌بابویه قم ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، جایگاه این قشر خدوم را در نظام سلامت بی‌بدیل توصیف کرد و بر لزوم حمایت همه‌جانبه از حقوق و مطالبات صنفی پرستاران تأکید کرد.

علی‌اکبر قربانی، با اشاره به حضور پرشور پرستاران به همراه خانواده‌هایشان در این محفل معنوی تصریح کرد: «پرستاران عزیز ما با تأسی به صبر و استقامت حضرت زینب (س)، در سخت‌ترین شرایط بالین بیماران حضور یافته و التیام‌بخش آلام دردمندان هستند؛ بنابراین تکریم این قشر، تکریم انسانیت و اخلاق است.»

در این مراسم که در فضایی صمیمی و با اجرای برنامه‌های فرهنگی همراه بود، ابعاد گوناگون خدمات جامعه پرستاری استان مورد تجلیل قرار گرفت.

در پایان این آیین معنوی، با حضور مسئولان و تولیت بقعه ابن‌بابویه، از ۱۴ نفر از پرستاران برگزیده و نمونه استان قم با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.