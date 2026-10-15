به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) با حضور قشر‌های مختلف مردم، امام جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان منطقه آزاد کیش در میدان ساحل کیش برگزار شد.

سخنرانی، اجرای سرود دانش آموزی و مولودی خوانی از مهمترین برنامه‌های جشن میلاد حضرت زینب (س) بود.

با حضور امام جمعه، رئیس پلیس کیش و رئیس بیمارستان کیش از دو نفر از پرستاران بیمارستان کیش تجلیل شد.