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همزمان با شب میلاد حضرت زینب کبری (س) از دو نفر از پرستاران بیمارستان کیش در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم جشن میلاد حضرت زینب کبری (س) با حضور قشرهای مختلف مردم، امام جمعه، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان منطقه آزاد کیش در میدان ساحل کیش برگزار شد.
سخنرانی، اجرای سرود دانش آموزی و مولودی خوانی از مهمترین برنامههای جشن میلاد حضرت زینب (س) بود.
با حضور امام جمعه، رئیس پلیس کیش و رئیس بیمارستان کیش از دو نفر از پرستاران بیمارستان کیش تجلیل شد.