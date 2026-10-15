به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مجتمع آموزش عالی فقه، در سلسله پیش نشست‌های همایش بین المللی اندیشه‌های فقهی امام شهید آیت الله خامنه‌ای با عنوان ضرورت حفظ استقلال قاضی با تاکید بر اندیشه‌های امام شهید که با حضور دادستان کشور، مسئولان قضایی کشور و استان قم و اساتید و طلاب غیرایرانی مجتمع آموزش عالی فقه جامعه المصطفی، در سالن اجتماعات این مجتمع در جامعه العلوم قم برگزار شد، با اشاره به طلاب ملیتی این مجتمع فقهی، گفت: در مجتمع آموزش عالی فقه بیش از ۲۰۰۰ طلبه غیرایرانی از ۴۴ ملیت در حال تحصیل، تهذیب و تبلیغ اسلام ناب هستند؛ برای نمونه در مناسبت اخیر تبلیغی، ۸۵۰ مبلغ این مجتمع به خارج از کشور و مناطق خود اعزام شدند که نشان از جایگاه ویژه علم، تهذیب و تبلیغ در این مجتمع فاخر دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مجید تلخابی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی مبانی فقهی بیانیه گام دوم انقلاب در این مجتمع فقهی، افزود: ۱۳۰۰ مقاله در این همایش بین المللی ارائه شد که ۸۵۰ مقاله از این تعداد پذیرفته و به کمیسیون‌های همایش ارائه شد. این تعداد مقالات، مایه فخر و مباهات این مجتمع و هر مرکز فقهی می‌باشد، چرا که ثمره قلم فرسایی نخبگان آن مرکز به شمار می‌رود.

وی تایید و خداقوت رهبر شهید انقلاب برای برگزاری این همایش را قوت قلبی برای ادامه این مسیر توسط پژوهشگران مجتمع دانست و ادامه داد: بعد از برگزاری همایش یاد شده همراه جمعی از اساتید مجتمع خدمت امام شهید رسیدیم و معظم له نسبت به اصل همایش و نتایج آن اظهار لطف کردند و هم نسبت به مدرسه حجتیه که سال‌ها برای تحصیل علوم دینی در آن حضور و حجره داشتند، مطالبی را بیان فرمودند.

حجت الاسلام والمسلمین تلخابی با اشاره به برگزاری همایش بین المللی اندیشه‌های فقهی امام شهید آیت الله خامنه‌ای در این مجتمع فقهی اضافه کرد: خدا را شاکریم که با همت و پیگیری‌های مستمر جناب حجت الاسلام والمسلمین موحدی، تاکنون توانستیم سه دوره تربیت قضات را در این مجتمع برگزار نماییم که مورد تایید و استقبال ریاست محترم قوه قضائیه آیت الله اژه‌ای نیز قرار گرفت.