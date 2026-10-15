مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان استان خوزستان از آغاز عملیات ساماندهی بستر مسیل ورودی به روستای کلگه زار و ایجاد دایک‌های حفاظتی در بخش تشان با هدف پیشگیری از ورود سیلاب به اراضی کشاورزی و منازل مسکونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لاله نیرومند اظهار داشت: در راستای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو و بارندگی‌های شدید و آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی و منازل مسکونی در بخش تشان، عملیات ساماندهی بستر مسیل ورودی به روستای کلگه زار آغاز شد.

وی افزود: این عملیات با هدف جلوگیری از ورود سیلاب به اراضی کشاورزی و منازل مسکونی روستای کلگه زار و روستاهای پایین‌دست، با نظارت اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان اجرا می‌شود.

نیرومند با اشاره به جزئیات اجرایی طرح تصریح کرد: ایجاد دایک‌های حفاظتی در مسیر مسیل ورودی به روستا، از مهم‌ترین اقدامات این طرح به شمار می‌رود که نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت ایمن روان‌آب‌های سطحی و کاهش خطر آب‌گرفتگی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهبهان در پایان بیان داشت: با توجه به پیش‌بینی ناپایداری جوی و احتمال بارش‌های شدید، اجرای طرح‌های حفاظتی و آبخیزداری در روستاهای در معرض خطر سیلاب، از اولویت‌های این مدیریت است و تداوم این اقدامات، زمینه صیانت از اراضی کشاورزی، منازل مسکونی و معیشت بهره‌برداران منطقه را فراهم می‌کند.