به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حملات دقیق ایران زیرساخت‌های برخی کشور‌های منطقه خلیج فارس را از بین برد و برنامه‌های جنگی آمریکا را کند کرد. رویترز در گزارشی همچنین می‌نویسد: از زمان آغاز جنگ، ایران ده‌ها حمله دقیق به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا در منطقه خلیج فارس انجام داد. این حملات به‌طور هدفمند تجهیزات کلیدی را از کار انداخته و با ایجاد اختلالات زنجیره‌ای، خسارات‌های گسترده‌ای در سراسر منطقه به بار آورده است. تحلیل رویترز تا حدی توضیح می‌دهد که ایران چگونه توانسته در برابر حملات تجاوزکارانه آمریکا ایستادگی و مقابله کند.