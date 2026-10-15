به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۵ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۲ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و‌ عجل الفرجهم

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم و َحَدَّثَهُم فَلَم یَکذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلَم یَخلفهُم فَهُوَ مِمَّن کَمُلَت مُرُوَّتُهُ و َظَهَرَت عَدالَتُهُ و َوَجَبَت اُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَت غیبَتُهُ.

هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید، خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است. (عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۳۰ - نهج الفصاحه ص ۷۲۵، ح ۲۷۶۲)

احکام شرعی:

محرميّت پزشك غيرمماثل براى درمان نازائى

سوال) آيا نازايى حکم مرض را دارد تا مراجعه به دكتر مرد حاذقتر، مجاز باشد؟ و با توجه به بالا رفتن سن بنده و اينکه تا جايى که توانسته‌ام نزد دکترهاى مجرب زن رفته‌ام، فعلاً مجاز به معاينه شدن توسط دکتر مرد هستم يا خير؟