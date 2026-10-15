اوقات شرعی ۲۴ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز
اوقات شرعی ۲۴ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۵ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۵۹ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۱۹ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۴۳ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۲ دقیقه
ذکر روز جمعه:
۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم
حدیث روز:
رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: مَن عامَلَ النّاسَ فَلَم یَظلِمهُم و َحَدَّثَهُم فَلَم یَکذِبهُم وَ وَعَدَهُم فَلَم یَخلفهُم فَهُوَ مِمَّن کَمُلَت مُرُوَّتُهُ و َظَهَرَت عَدالَتُهُ و َوَجَبَت اُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَت غیبَتُهُ.
هر کس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید، خلف وعده ننماید، جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادرى با او واجب و غیبتش حرام است. (عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۳۰ - نهج الفصاحه ص ۷۲۵، ح ۲۷۶۲)
احکام شرعی:
محرميّت پزشك غيرمماثل براى درمان نازائى
سوال) آيا نازايى حکم مرض را دارد تا مراجعه به دكتر مرد حاذقتر، مجاز باشد؟ و با توجه به بالا رفتن سن بنده و اينکه تا جايى که توانستهام نزد دکترهاى مجرب زن رفتهام، فعلاً مجاز به معاينه شدن توسط دکتر مرد هستم يا خير؟
جواب) نازائى فى نفسه، بيمارى محسوب نمىشود و مجوز مراجعه به پزشک نامحرم براى لمس و نظر حرام نمىگردد بلى اگر احتمال عقلايى مىدهيد که نازايى شما ناشى از بيمارى قابل علاج باشد و دسترسى به پزشک زن که بتواند شما را معالجه و معاينه کند نداريد، مراجعه به پزشک مرد جهت معاينه و معالجه اشکال ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)