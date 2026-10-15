به مناسبت روز عصای سفید، روشن دلان هرمزگانی با ساخت نقشه سفالی هرمزگان از مدافعان تنگه هرمز قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مسئول انجمن نابینایان هرمزگان در این مراسم گفت: این روشندلان در گروه سنی کودک و نوجوان هستند.

محمود وطن خواه افزود: کودکان و نوجوانان کلاس‌های دیگر هنری انجمن نابینایان هم با کشیدن پرچم سه رنگ ایران و درخت سرو از حافظان تنگه هرمز و خلیج فارس تشکر کردند.

امین رضا روشندل کلاس هشتم هم با نواختن سرود‌ای ایران با فلوت و محمد عرفان با خوانش آن گفتند که به رزمندگان کشور افتخار می‌کنیم.

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