موفقیت حملات ایران، تصویر «ایران ضعیف‌شده» را به چالش می‌کشه و نشان می‌دهد، ایران توانسته با اتخاذ راهبردی «نامتقارن» و هدف قرار دادن نقاط ضعف اقتصادی و لجستیکی حریفان، در یک جنگ نابرابر، تعادل برقرار کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در پنجشنبه ۲۳ مهر به این شرح است:

سندروم دمدمی مزاجی رئیس‌جمهور آمریکا برای تغییر اسامی، چند وقتیه به پهنه‌های آبی رسیده، تازه‌ترین نمونه مربوط به خلیج مکزیکه گفته: با مدیران گوگل مپ تماس گرفته تا هر چه سریعتر نامش رو به خلیج آمریکا تغییر بدن، قبلا از اقدامش برای تغییر نام اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و یا حتی تنگه هرمز خودمان هم حرف زده، اما احتمالا خود ترامپ هم میدونه، سند زدن آبراهه‌های راهبردی جهان به نام خودش الزاما به معنای تسلط بر آنها نیست.

مثلا داده‌های کپلر نشون میده: تردد روزانه شناور‌ها از تنگه هرمز طی هفته اخیر، به تعداد انگشتان دو دست هم نمیرسه، علت: تداوم اشراف و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز.

امیر سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش هم می‌گوید: اگه تنگه هرمز به قول آمریکایی‌ها بازه و نفت ازش عبور می‌کنه، چرا قیمت بنزین در آمریکا همچنان رو به بالاس؟

دکتر محمد الشرقاوی، تحلیلگر جهان عرب معتقده: وضع بازار انرژی نیاز به تحلیل پیچیده‌ای ندارد، قیمت هر بشکه نفت قبل از جنگ زیر ۷۰ دلار بوده، اما حالا به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده، بنابراین تنگه هرمز تبدیل به یک چالش راهبردی برای آمریکایی‌ها شده، همزمان با تشدید برخورد با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز از سوی نیرو‌های مسلح، رسانه‌ها و تحلیگران جهان همچنان به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستند: نیرو‌های مسلح ایران چطور حریف قوترین ارتش کلاسیک جهان در تنگه هرمز شدن؟

فیلیپ پیلکینگتون، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقده ایران با یه موشک ۱۰۰ هزار دلاری، نفتکش ۱۵۰ میلیون دلاریِ آمریکا رو از چرخه خارج می‌کنه. به اعتقاد او، آمریکا در یک نبرد نامتقارن و جنگ فرسایشی در تنگه هرمز، بازنده نهاییه، تازه‌ترین روایت از موفقیت ایران در نبرد نامتقارن را رویترز گزارش می‌کنه.

گزارشی با این عنوان: حملات دقیق ایران، طرح‌های جنگی آمریکا را ناکارآمد ساخت. رویترز اینطور مینویسه که: موفقیت حملات ایران، تصویر «ایران ضعیف‌شده» را به چالش می‌کشه و نشون میده: ایران تونسته با اتخاذ راهبردی «نامتقارن» و هدف قرار دادن نقاط ضعف اقتصادی و لجستیکی حریفان، در یک جنگ نابرابر، تعادل برقرار کنه.

روایت نقطه زنی ایران حکایت دور و درازی دارد و صرفاً شامل پایگاه‌های آمریکایی نمیشه؛ تازه‌ترین ارزیابی موسسه نظرسنجی مودی نشون میده: جنگ با ایران هزینه‌ای معادل با ۲ هزار دلار را ماهانه به هر خانواده آمریکایی تحمیل کرده.

هزینه‌های مضاعفی که همه و همه به دلیل انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، ان بی سی نیوز گزارش می‌دهد: قیمت سوخت، همچنان سوخت ماشین سریع تورم در آمریکاست، آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده پیش از انتخابات میان دوره‌ای، گویای افزایش سرسام آور هزینه‌های انرژی است، هزینه‌هایی که اثرشان به تدریج به همه چیز سرایت کرده است.

همه این تبعات سخت برای آمریکایی‌ها، نتیجه جنگیه که قرار بود ایرانیان رو به زانو در بیاره، اما حالا پس از گذشت بیش از ۲۲۵ شب و روز، ایران همچنان استواره و ایرانی واقعی هر جای دنیا که باشه، مایه افتخار، مثل مجید مجیدی که در ۸ دقیقه سخنرانی‌ش در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، از ایران مظلوم، اما مقتدر گفت، بدون آنکه به فکر حرفای بعد مثلا روشنفکرا باشه.

او از کودکان میناب گفت و جایزه اش رو به ملت شجاع ایران تقدیم کرد. ایرانی که بعد از ۴۸ سال تحریم و تجربه وحشیانه‌ترین جنایتها، همچنان مقتدر ایستاده.

نویسنده: محمدحسن نیک‌بین