با دستور دادستان شهرستان اندیمشک استات خوزستان، دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و یک مرکز زیبایی، با حضور نماینده دادستانی و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با دستور حسن سپهوند، دادستان شهرستان اندیمشک، دو مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و یک مرکز ارائه‌دهنده خدمات تزریق ژل، بوتاکس و تخلیه چربی، با حضور نماینده دادستانی و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پلمب شدند.

دو مرکز دندانپزشکی بدون حضور پزشک و به‌صورت تجربی فعالیت می‌کردند و از وضعیت نامناسبی از نظر رعایت ضوابط و استانداردهای بهداشتی برخوردار بودند.

مرکز زیبایی نیز زیر پوشش مجوز یک پزشک فعالیت می‌کرد، در حالی که پزشک مذکور در محل حضور نداشت، بنابراین برای هر سه مرکز پرونده تشکیل و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گرفت.

دادستان اندیمشک هشدار داد: با هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه درمان و زیبایی و دخالت در امر پزشکی که سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، برخورد قانونی خواهد شد و از مردم خواست برای دریافت خدمات درمانی و زیبایی به مراکز مجاز و افراد واجد صلاحیت مراجعه کنند.