به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام دولت کلمبیا در افتتاح و بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی را به‌شدت محکوم می‌کند و آن را مغایر با منشور سازمان ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌داند.

قدس بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین است و کلیه دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل موظفند از هرگونه اقدامی که به منزله شناسایی اشغالگری رژیم صهیونیستی باشد خودداری کنند.

بدون تردید همسویی هیات‌حاکمه فعلی کلمبیا با رژیمی اشغالگر و نسل‌کش، و مشروعیت‌بخشی به اشغال سرزمین فلسطین، با آرمان‌های استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه‌ای که بخش مهمی از تاریخ مبارزات مردم این کشور و آمریکای لاتین را شکل داده است، در تعارض آشکار قرار دارد.

اقدام هیات‌حاکمه کلمبیا در افتتاح و بازگشایی سفارت این کشور در قدس اشغالی، خلاف تعهدات حقوقی بین‌المللی این کشور در خصوص احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است و به منزله تایید اشغالگری و نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین می‌باشد. دولت کلمبیا باید مسئولیت پیامد‌های تصمیم غیر اخلاقی و مغایر با حقوق بین‌الملل خود را بپذیرد.