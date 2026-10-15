به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، حجت‌الاسلام بهرامی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا به همراه سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران با حضور در بیمارستان ولایت از تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران این مرکز درمانی تجلیل کرد.

حجت‌الاسلام بهرامی در این مراسم با اشاره به شخصیت حضرت زینب کبری (س)، ایشان را الگویی از صبر، بردباری، شجاعت و تدبیر در جهان اسلام دانست و گفت: آن حضرت در عرصه‌های مختلف، الگویی ماندگار از ایمان، ایثار و مقاومت به شمار می‌روند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار افزود: ایثار پرستاران شاید به چشم دیده نشود، اما آنان از ستون‌های سلامت، مراقبت و آرامش جامعه هستند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در مراقبت از کودکان و بازماندگان واقعه عاشورا و حمایت از امام سجاد (ع)، صبر و فداکاری ایشان در برابر مصیبت‌ها را الگویی ماندگار برای جامعه دانست.

حجت‌الاسلام بهرامی در پایان با تبریک روز پرستار، از خدمات این قشر قدردانی کرد و گفت: پرستاران با مراقبت از بیماران و تلاش برای حفظ سلامت مردم، رسالتی ارزشمند بر عهده دارند و در تأمین سلامت و ایجاد آرامش در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند.