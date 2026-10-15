گیلان، سرزمین باران، غیرت و ایستادگی، دیاری که عشق به ایران در رگ‌های مردمانش جاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امروز مردم گیلان در حماسه‌ای از همدلی و وفاداری گردهم آمدند و در حضوری پرشور در رزمایش بزرگ جان فدایان ایران یک صدا فریاد زدند گیلان فدای ایران.

رزمایش جان فدایان امروز حکایت از پیوند ناگسستنی یک ملت با سرزمین مادری بود

مردم این دیار که در بزنگاه‌های تاریخی پای ایران ایستاده‌اند امروز هم با صدای رسا، پیام وحدت، عزت و دفاع از میهن را به گوش جهانیان رساندند و اعلام کردند گیلان، با همه‌ی جان، پای ایران جان است.