به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این مرامس گفت: هزار و ۳۰ بهورز در ۶۴۶ خانه بهداشت فعال استان، خدمات اولیه بهداشتی و مراقبتی را به مردم ارائه می‌کنند.

یحیی میرزاده افزود: بیش از هزار واحد ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی در مراکز شهری و روستایی هرمزگان فعالیت دارند که شامل مراکز جامع سلامت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت است.

وی با اشاره به کمبود نیروی بهورز در استان گفت: با توجه به بازنشستگی نیرو‌های فعلی، تا سال ۱۴۰۷ به جذب ۱۴۰ بهورز جدید نیاز است که تأمین این نیرو‌ها از فرایند آزمون استخدامی و آموزش در مراکز بهورزی استان پیگیری می‌شود.

پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بر نقش مهم بهورزان در ارائه خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و دسترسی مردم به مراقبت‌های اولیه سلامت تأکید کرد و گفت: حمایت از بهورزان و تأمین امکانات مورد نیاز این نیروها، در ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی استان اهمیت دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش بهورزان در دورترین نقاط استان گفت: بهورزان نقش مهمی در ارائه خدمات بهداشتی به روستا‌ها دارند و بخش زیادی از جمعیت روستایی استان از خدمات این نیرو‌ها بهره‌مند می‌شوند.

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احمد مرادی افزود: احتساب دو سال دوره آموزشی بهورزان به‌عنوان سنوات خدمت، بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی و سخت و زیان‌آور شناخته شدن شغل بهورزی از جمله مطالبات این قشر است که از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.