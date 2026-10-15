مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات روستایی در شهرستان‌های ساری و بابل با مجموع اعتبار ۴۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اسماعیل اعزی گفت: عملیات بتن‌ریزی دو سایت جدید تلفن همراه ایرانسل در روستا‌های ملک‌آباد و دازمیرکنده شهرستان ساری در حال اجراست و این سایت‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امسال به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: با راه‌اندازی این سایت‌ها، چهار روستای دازمیرکنده، کلمهر، ملک‌آباد بالا و ملک‌آباد پایین با جمعیتی بالغ بر ۶۸۲ خانوار به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی پیدا می‌کنند و به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین از افتتاح سایت همراه اول در روستای عشایری شورکش از توابع بخش بندپی شهرستان بابل خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

اعزی افزود: با بهره‌برداری از سایت شورکش، ۲۷ خانوار روستایی و چهار کیلومتر از جاده مواصلاتی منطقه به اینترنت پرسرعت همراه دسترسی پیدا کردند.

وی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی را گامی در مسیر تحقق عدالت ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتال و تسهیل دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی و ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال دانست.