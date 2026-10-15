

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین المللی، علمی، ادبی و هنری اعتکاف گفت: حرکت اثر بخش اعتکاف در جای جای کشور عزیزمان ایران توفیقات فراوانی را ایجاد کرده است و اعتکاف یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های مذهبی که برگرفته از آیات الهی و ائمه است.

وزیر آموزش و پروش افزود: اعتکاف در کشور جایگاه محکم و موثری دارد که اثرات این اجتماع دینی در مساجد و محلات، چون نیکوکاری و احسان را با خود بجای می‌گذارد.

کاظمی با اشاره به آثار تربیتی اعتکاف در بین قشر دانش آموز و فرهنگی اظهار داشت: این تمرینات دینی در تربیت دیده می‌شود که چگونه اثرات موثری را با خود به همراه دارد که می‌توان به این موضوع اشاره داشت که ثاثیر اعتکاف در خودشناختی و خودسازی و تغییر مسیر اهمیت دارد.

وی گفت: سال گذشته با تمام وجود آموزش و پروش پای کار آمد و امروز میدان اصلی جنگ فضای ذهنی دانش آموزان و فرزندان این سرزمین است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: امروز مهم‌ترین جایگاه محوری اعتکاف قشر دانش آموزان است که ادامه دهنده هستند تا نسل تراز و قرآنی را بتوانیم پرورش دهیم.

کاظمی گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ظرفیت مساجد به دانش آموزان معتکف اختصاص داده شد که ۸۰۰ هزار دانش آموز در این مساجد معتکف شدند.