شیرینی‌های سنتی و خشکبار از سوغات شناخته‌شده سنندج‌اند محصولاتی که طعم طبیعت کردستان را به بازار‌های داخل و خارج از کشور می‌برند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سنندج شهر شیرینی‌های خوش‌طعمه؛ جایی که بخشی از هویت و فرهنگ مردمش را می‌توان در عطر و طعم شیرینی‌های سنتی آن جست‌و‌جو کرد.

مواد اولیه‌ای که از دل طبیعت کردستان می‌آیند به شیرینی‌هایی تبدیل می‌شوند که برای بسیاری یادآور خاطره سفر به این دیارند.

نان برنجی و انواع شیرینی‌های محلی در کنار خشکبار، بخشی از سوغات این خطه را تشکیل می‌دهند محصولاتی که فراتر از مرز‌های استان طرفداران خود را دارند.