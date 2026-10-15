نخستین نمایشگاه تخصصی ساعت مازندران با حضور ۲۰ شرکت واردکننده، روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر در رامسر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین نمایشگاه تخصصی ساعت مازندران با حضور ۲۰ شرکت واردکننده و فعالان این حوزه، روز‌های ۲۳ و ۲۴ مهر به مدت دو روز در مرکز همایش‌های بین‌المللی تله‌کابین رامسر برگزار می‌شود.

مهدی قاسمی مسئول برگزاری نمایشگاه با اشاره به مشارکت شرکت ساعت تجارت کوهیار گفت: این رویداد با هدف ایجاد بستری برای تعامل و تبادل تجربه میان فعالان صنعت ساعت، معرفی ظرفیت‌های بازار و توسعه همکاری‌های تجاری برگزار شده است.

وی افزود: فراهم‌کردن فرصت ارتباط مستقیم میان شرکت‌های واردکننده، فعالان بازار و مجموعه‌های تجاری مرتبط، از اهداف این نمایشگاه است و می‌تواند زمینه شناخت بهتر ظرفیت‌های بازار، بررسی روند‌های تخصصی و تقویت ارتباطات حرفه‌ای را فراهم کند.

شاهرخ اصیل، از فعالان تخصصی حوزه ساعت در کشور و عضو کمیسیون فنی اتحادیه صنف ساعت استان البرز، نیز بر ضرورت تقویت ارتباط میان شرکت‌های واردکننده، فعالان بازار و متخصصان این صنعت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تبادل دانش و تجربه، شناخت نیاز‌های بازار، توجه به اصالت و کیفیت محصولات و ارتقای خدمات تخصصی، برگزاری چنین رویداد‌هایی را فرصتی برای هم‌اندیشی و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک دانست.

در آیین افتتاح این نمایشگاه، حسنی‌نیا، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت مازندران و حمیدرضا حسیبی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامسر نیز حضور داشتند.

به گفته مسئول برگزاری نمایشگاه، حدود ۴۰۰ نفر از فعالان و متخصصان حوزه ساعت در این رویداد حضور دارند. ظرفیت نمایشگاهی مازندران، به‌ویژه رامسر، نیز از محور‌های مورد اشاره در این رویداد است.