وزیران حمل‌ونقل ایران و ازبکستان در حاشیه نشست وزیران حمل‌ونقل کشور‌های عضو اکو، راهکار‌های رفع موانع جابه‌جایی کالا و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی را بررسی کردند و بر تداوم رایزنی‌ها برای ارتقای همکاری‌های دوجانبه تأکید داشتند.

تاکید ایران و ازبکستان بر تقویت مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش ظرفیت ترانزیتی

تاکید ایران و ازبکستان بر تقویت مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش ظرفیت ترانزیتی



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه اجلاس وزیران حمل‌ونقل کشورهای عضو اکو در قزاقستان با الهام محکم‌اف، وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات ازبکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، روند تردد ناوگان میان دو کشور و مسائل موجود در جابه‌جایی جاده‌ای و ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

طرفین بر ضرورت اجرای توافق‌های پیشین و تقویت هماهنگی‌ها برای تسهیل حمل‌ونقل کالا و گسترش ترانزیت تأکید کردند.

وزیر حمل‌ونقل و ارتباطات ازبکستان نیز آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های مشترک با ایران در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل اعلام کرد.

همچنین، پیشنهاد بازدید هیئت ازبکستانی از زیرساخت‌های بندری ایران با هدف آشنایی با ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی کشورمان مطرح شد.