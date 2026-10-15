راه یابی تهران و اصفهان به دیدار پایانی هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور

راه یابی تهران و اصفهان به دیدار پایانی هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمه‌نهایی دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور، پنجشنبه ۲۳ مهر در شهرستان بم استان کرمان برگزار شد و در روز پنجم این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵

تهران ۱۶-۱۵ خراسان رضوی

بوشهر ۱۳-۱۸ اصفهان

با نتایج به دست آمده در پایان مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها تیم‌های تهران و اصفهان به فینال راه پیدا کردند و خراسان رضوی و بوشهر باید دیدار رده‌بندی را برگزار کنند.

برنامه دیدار‌های فینال و رده بندی به شرح زیر است:

جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵

رده‌بندی: خراسان رضوی - بوشهر / ساعت ۹:۰۰

فینال: تهران - اصفهان / ساعت ۱۰:۰۰