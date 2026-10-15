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دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور پنجشنبه ۲۳ مهر با برگزاری دیدارهای مرحله نیمهنهایی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نیمهنهایی دوازدهمین دوره مسابقات هندبال پیشکسوتان قهرمانی کشور، پنجشنبه ۲۳ مهر در شهرستان بم استان کرمان برگزار شد و در روز پنجم این رقابتها نتایج زیر به دست آمد:
پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
تهران ۱۶-۱۵ خراسان رضوی
بوشهر ۱۳-۱۸ اصفهان
با نتایج به دست آمده در پایان مرحله نیمهنهایی این رقابتها تیمهای تهران و اصفهان به فینال راه پیدا کردند و خراسان رضوی و بوشهر باید دیدار ردهبندی را برگزار کنند.
برنامه دیدارهای فینال و رده بندی به شرح زیر است:
جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵
ردهبندی: خراسان رضوی - بوشهر / ساعت ۹:۰۰
فینال: تهران - اصفهان / ساعت ۱۰:۰۰