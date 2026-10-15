نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت:بر اساس توافق‌های انجام‌ شده بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بهداشت و درمان شهرستان هشترود اختصاص یافت.

تخصیص اعتبار به حوزه بهداشت و درمان هشترود

تخصیص اعتبار به حوزه بهداشت و درمان هشترود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری در آیین تجلیل از پرستاران نمونه کشوری، استانی و شهرستانی در شهرستان هشترود از تامین اعتبار برای راه‌اندازی بخش ICU بیمارستان امام حسین (ع) هشترود خبر داد.

وی نوسازی اتاق‌های عمل، تجهیز پانسیون پزشکان و تعمیر خانه‌های بهداشت را از دیگر موارد دستور وزیر بهداشت برشمرد که مورد توافق قرار گرفته و بزودی عملیاتی خواهد شد.

شهسواری در ادامه از راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی بخش نظرکهریزی خبر داد و افزود:در حال رایزنی برای احداث درمان بستر در این بخش هستیم.

وی افزود:برای بیمارستان امیرالمومنین(ع) در شهرستان چاراویماق خرید دستگاه سی‌تی‌اسکن در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی گفت:بر اساس توافق‌های انجام‌ شده بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بهداشت و درمان شهرستان هشترود اختصاص یافت.