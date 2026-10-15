به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نهمین نشست شورای اداری بانه با محوریت رزمایش جان‌فدایان برگزار شد.

این رزمایش ۲۷ مهر با هدف تبیین دستاورد‌های جنگ تحمیلی اخیر آغاز می‌شود.

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بنزین سوپر از شنبه آینده در جایگاه‌های منتخب سنندج عرضه می‌شود. این سوخت با نرخ خرید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

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۱۲ وقف جدید با نیات خیرخواهانه در کردستان به ثبت رسید، شش مورد در سنندج و بقیه در سقز، مریوان و بیجار.

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گروه جهادی پزشکی با همکاری بنیاد علوی، به مدت سه روز در روستای قلعه‌جوقه دیواندره خدمات پزشکی و پیراپزشکی رایگان ارائه می‌کند.

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پویش ملی «نهال امید» با هدف توسعه فضای سبز، بهره‌برداری از زمین‌های بلااستفاده و ایجاد فرصت‌های اشتغال با آغاز شد.

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هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید مراسم تجلیل از نابینایان و کم‌بینایان با هدف پاسداشت توانمندی‌ها و تأکید بر ضرورت حمایت اجتماعی از این افراد در مریوان برگزار شد.



