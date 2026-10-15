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اخبار کوتاه از نقاط مختلف استان در بسته خبری ۲۳ مهرماه جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نهمین نشست شورای اداری بانه با محوریت رزمایش جانفدایان برگزار شد.
این رزمایش ۲۷ مهر با هدف تبیین دستاوردهای جنگ تحمیلی اخیر آغاز میشود.
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بنزین سوپر از شنبه آینده در جایگاههای منتخب سنندج عرضه میشود. این سوخت با نرخ خرید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به دست مصرفکنندگان میرسد.
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۱۲ وقف جدید با نیات خیرخواهانه در کردستان به ثبت رسید، شش مورد در سنندج و بقیه در سقز، مریوان و بیجار.
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گروه جهادی پزشکی با همکاری بنیاد علوی، به مدت سه روز در روستای قلعهجوقه دیواندره خدمات پزشکی و پیراپزشکی رایگان ارائه میکند.
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پویش ملی «نهال امید» با هدف توسعه فضای سبز، بهرهبرداری از زمینهای بلااستفاده و ایجاد فرصتهای اشتغال با آغاز شد.
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همزمان با روز جهانی عصای سفید مراسم تجلیل از نابینایان و کمبینایان با هدف پاسداشت توانمندیها و تأکید بر ضرورت حمایت اجتماعی از این افراد در مریوان برگزار شد.