

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته نهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵

*صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک

داور: محمدرضا تارخ کمک‌ها: وحید سیفی، مهدی سیفی و پوریا افشاریان ناظر: مسعود مرادی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی نهاوندی

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

* ملوان بندرانزلی- تراکتور تبریز

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، امیر غفوری و کیوان علیمحمدی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای

*ذوب‌آهن اصفهان- چادرملو اردکان

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بهمن عبدالهی، علیرضا طاهرخانی و مهدی انصارنژاد ناظر: محمود رفیعی داور VAR: ایمان کهیش کمک: میثم عباسپور

*خیبر خرم‌آباد- استقلال خوزستان

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محسن سلطانی، سجاد ایرانپور و رسول اولیایی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: رضا مرادی

*شمس‌آذر قزوین- سپاهان

داور: حسین امیدی کمک‌ها: علی احمدی، عباس یعقوبی و مهدی جبرئیلی ناظر: شاهین حاج‌بابایی داور VAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی

*فولاد خوزستان- نساجی مازندران

داور: فرهاد امینی کمک‌ها: فرهاد مروجی، سعید زیبا و بهزاد بارانی ناظر: حسین خانبان داور VAR:احمد محمدی کمک: مسعود حقیقی

دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵

*استقلال - گل‌گهر سیرجان

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: علی‌اصغر مومنی داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

* مس شهربابک - پرسپولیس

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: دانیال باشنده، اسماعیل احمدی و شبیر بهروزی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

*فجر سپاسی شیراز - پیکان

داور: احسان اکبری کمک‌ها: محمدصالح عرب‌آبادی، میلاد لطفی و حسین گنج‌خانی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علی احمدی