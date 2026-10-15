معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد از پرداخت تعرفه پرستاران تا خردادماه خبر داد و گفت: میانگین پرداختی به پرستاران در سال جاری به ۱.۸ برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به تلاش این دانشگاه برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران و حمایت از کادر درمان اظهار کرد: تعرفه پرستاران تا خردادماه پرداخت شده است و دانشگاه در تلاش است با پیگیری‌های مستمر، بخشی از دغدغه‌های اقتصادی و شغلی این گروه از کارکنان نظام سلامت را کاهش دهد.

دکتر زارع با تأکید بر نقش مهم پرستاران در ارائه خدمات درمانی افزود: پرستاران در بخش‌های مختلف بیمارستانی، از جمله اورژانس، بخش‌های ویژه و اتاق‌های عمل، به‌صورت شبانه‌روزی به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند و حمایت از این نیرو‌های ارزشمند، از اولویت‌های دانشگاه است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد با بیان اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی دانشگاه محسوب می‌شود، گفت: با تلاش مجموعه مدیریتی و هیئت‌رئیسه دانشگاه، میانگین پرداختی‌ها در سال جاری به یک‌هشت‌دهم برابر افزایش یافته است.

وی همچنین از پیگیری موضوع پرداختی‌های مربوط به روز‌های تعطیل و شیفت‌های کاری خبر داد و افزود: در جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه، موضوع نگرانی‌های همکاران درباره نحوه محاسبه پرداختی‌ها، به‌ویژه در روز‌های تعطیل و پنجشنبه‌ها، بررسی شد و مقرر شده است این موضوع از طریق وزارت بهداشت پیگیری شود.

به گفته وی، یکی از درخواست‌های مطرح‌شده، افزایش ضریب محاسبه ساعات کاری مشمول پرداخت از یک‌ونیم برابر به میزان بیشتر است که امیدواریم با پیگیری وزارت بهداشت، زمینه کاهش بخشی از دغدغه‌های کارکنان بیمارستان‌ها فراهم شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان یزد در پایان تأکید کرد: حمایت از کادر درمان و بهبود شرایط پرداختی آنان، از جمله موضوعاتی است که با هدف ارتقای رضایتمندی کارکنان و استمرار ارائه خدمات مطلوب به بیماران، با جدیت دنبال می‌شود.