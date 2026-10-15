رویداد «یاوران انرژی با رویکرد خانواده» و با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تأکید بر نقش خانواده‌ها در مدیریت مصرف گاز طبیعی، در محل فرمانداری بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این رویداد بر مشارکت عمومی و همراهی خانواده‌ها به ویژه نقش موثر بانوان، در فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ مصرف مسئولانه انرژی تاکید شد.

محمدرضا موفق‌یساقی در حاشیه این رویداد با اشاره به احتمال دشوارتر شدن شرایط تأمین سوخت در زمستان پیش‌رو کفت: بخشی از منابع انرژی کشور در جریان جنگ تحمیلی با آمریکا آسیب دیده و این موضوع می‌تواند شرایط تأمین انرژی در برخی مناطق، از جمله خراسان‌شمالی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: در کنار توصیه‌های مربوط به مصرف بهینه، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت جایگزین در روستا‌ها نیز در نظر گرفته شده است. انتقال و توزیع نفت در مناطق روستایی از هم‌اکنون در حال پیگیری است تا در صورت بروز محدودیت چندروزه در تأمین گاز، امکان استفاده از سوخت جایگزین برای خانوار‌ها فراهم باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌شمالی نیز از اجرای طرح «همیاران انرژی» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و استفاده از ظرفیت بانوان، مادران و خانواده‌ها برای مدیریت مصرف در شهر‌ها و روستا‌های استان خبر داد.

اعظم الهامی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش در زمینه مصرف بهینه انرژی افزود: پیش از مواجهه با چالش‌های احتمالی در تأمین انرژی، باید اقدامات فرهنگی و آموزشی برای اصلاح الگوی مصرف در خانه، محل کار و مدرسه انجام شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان‌شمالی با اشاره به تجربه همکاری مردم در دوران شیوع کرونا گفت: همان‌طور که مشارکت مردم در آن دوره نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشت، همکاری خانواده‌ها نیز می‌تواند در مدیریت مصرف انرژی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: در قالب طرح «همیاران انرژی»، دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت‌های فعال در حوزه برق و گاز، آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را ارائه می‌کنند و با طراحی مسابقات و استفاده از ظرفیت بانوان و مادران، زمینه مشارکت بیشتر خانواده‌ها فراهم می‌شود.