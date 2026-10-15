فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که تنگه هرمز تحت نظارت کامل است، گفت: با نظارت کامل ارتش و سپاه حتی یک شناور دشمن نتوانسته وارد حریم دریایی عمان و تنگه هرمز شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، شامگاه پنجشنبه ۲۳ مهر در آیین اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی اعتکاف در دانشگاه افسری امام علی (ع) ارتش، با خیرمقدم به حاضران اظهار کرد: به فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران بسیار خوش آمدید. اینجا قدمگاه امام عزیز و شهید ماست. اگر درست به یاد داشته باشم، ایشان ۳۹ بار به این مکان تشریف آوردند و علاقه بسیاری به این مجموعه داشتند.

وی افزود: از اینجا شهدای بزرگی برخاسته‌اند؛ شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رحمت‌الله علیه و بسیاری از شهدای دیگر. آنچه دل ما را می‌سوزاند، این است که تصویر امام عزیزمان اینجاست، ما زنده‌ایم و سخن می‌گوییم، اما امام عزیز ما به شهادت رسیده است. این مکان، جایگاهی خاص دارد.

فرمانده کل ارتش در ادامه اظهار کرد: از همه کسانی که برای اعتکاف زحمت می‌کشند، برگزارکنندگان این مراسم و همه خادمان اعتکاف، به سهم خود صمیمانه تشکر می‌کنم.

ایمان، مهم‌ترین منبع قدرت است

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین منبع قدرت، ایمان است، تصریح کرد: اگر در جنگی که در این مدت اخیر به ما تحمیل شد، سرافرازانه پیروز شدیم و دشمن با سرافکندگی شکست خورد، عنصر اصلی قدرت ما، ایمان است.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: ریشه ایمان در همین محافل، در مساجد، هیئت‌ها و مراسم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ مراسمی که هر سال در آن گرد هم می‌آییم و «هیهات منا الذله» را مشق می‌کنیم.

سرلشکر حاتمی افزود: ریشه ایمان در اعتکاف است؛ جایی که جوانان عزیز گرد هم می‌آیند، خود را در محضر خدای متعال عرضه می‌کنند، به محاسبه نفس می‌پردازند، پاک می‌شوند و دوره جدیدی از زندگی خود را آغاز می‌کنند. چه‌بسا در همین دوره کوتاه، خیر دنیا و آخرت و عاقبت‌به‌خیری کامل را به دست آورند.

دشمن در ارزیابی قدرت ایران و همراهی مردم اشتباه کرد

فرمانده کل ارتش در ادامه درباره علت آغاز جنگ اظهار کرد: دشمن دچار خطای محاسباتی شد. مهم است که هم دشمن به این موضوع توجه کند و هم ما آن را با دقت بررسی کنیم. دشمن دست‌کم در سه یا چهار مورد، اشتباه قاطع داشت و نباید این اشتباه‌ها را تکرار کند.

سرلشکر حاتمی با تشریح نخستین خطای محاسباتی دشمن گفت: نخستین اشتباه دشمن این بود که تصور می‌کرد ما در نقطه ضعف قرار داریم. اتفاقاتی در میدان‌های مختلف، در غزه و لبنان رخ داده بود و دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران در نقطه ضعف قرار گرفته است.

وی افزود: دشمن همانند صدام گمان می‌کرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که بیان می‌کنند، در اوج قدرت نیستند.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: دشمن درباره مردم عزیز ایران نیز اشتباه کرد. با توجه به فشار‌های متمادی که به این ملت وارد کرده بود و می‌دانست تا چه اندازه در حق آنان جنایت کرده است، تصور می‌کرد مردم خسته شده‌اند؛ بنابراین حمله کرد.

سرلشکر حاتمی با اشاره به شهادت جمعی از مسئولان و مردم در این حملات گفت: امام عزیز ما، فرماندهان عزیز، گروه‌های بزرگی از مردم، بچه‌های عزیز مدرسه میناب و دیگران عزیزان به شهادت رسیدند. اینها برای ما خسارت‌های بزرگی بود و شهادت امام عزیزمان بسیار سخت بود.

امام شهید ما جامعه‌سازی و نهادسازی کرده بود

وی با بیان اینکه دشمن بار دیگر دچار اشتباه شد، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد جمهوری اسلامی ایران نیز مانند کشور‌های همراه و زیر سلطه او، قائم به فرد است؛ غافل از اینکه امام ما جامعه‌سازی و نهادسازی کرده بود.

فرمانده کل ارتش افزود: یکی از نمونه‌های این نهادسازی، همین اعتکاف است. امام عزیز ما صدها، بلکه هزاران مجموعه از این دست را که موجب استحکام جامعه می‌شود، ایجاد کرده بود.

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: امام عزیز ما به شهادت رسید، اما هیچ‌یک از آن پیش‌بینی‌ها اتفاق نیفتاد و مردم با تمام قوا به میدان آمدند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی گفت: به فرمایش رهبر عزیز انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مردم همگی احساس کردند که باید این بار را بر دوش خود بگذارند و حرکت کنند و این کار را انجام دادند. به فرمایش معظم‌له، ۹ روز نخست را مردم رهبری کردند و ایشان فرمودند که این از آیات الهی بود.

شلیک صد‌ها موشک در ساعات و روز نخست، دشمن را غافلگیر کرد

فرمانده کل ارتش با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن اظهار کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان ضلع دیگری از این قدرت، با تمام توان بر دشمن تاختند.

وی افزود: دشمن باور نمی‌کرد در ساعت نخست، در دو ساعت نخست و در روز نخست، صد‌ها شلیک به سمت او صورت بگیرد، اما این اتفاق افتاد. همه نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک کردند.

امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: با وجود اینکه فرماندهان و بسیاری از مسئولان به شهادت رسیده بودند، دشمن با هجمه‌ای شگفت‌آور مواجه شد.

ادامه فعالیت ساختار حکمرانی با وجود شهادت مسئولان

فرمانده کل ارتش، نهادسازی را ضلع دیگر قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این نهادسازی را رهبر عزیز ما انجام داده بود. سازمان حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و بخش‌های اداره کشور و امنیت، با وجود تقدیم شهدا، همگی به کار خود ادامه دادند و مردم کوچک‌ترین احساس کمبودی نکردند.

تنگه هرمز تا رعایت حوقق ملت ایران بسته خواهد ماند

عضو شورای عالی دفاع با اشاره به چهارمین ضلع قدرت ایران اظهار کرد: ضلع چهارم قدرت ما، قدرت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با محوریت تنگه هرمز بود. تنگه هرمز بلافاصله بسته شد، تا امروز نیز بسته است و تا زمانی که دشمن حقوق ملت ایران را رعایت نکند، بسته خواهد ماند.

دشمن به هیچ‌یک از اهداف نظامی و راهبردی خود نرسید

فرمانده کل ارتش در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه دشمن به هیچ‌یک از اهدافش نرسید، اظهار کرد: دشمن نه به اهداف نظامی و نه به اهداف راهبردی خود دست یافت. در حوزه نظامی می‌خواست نیرو‌های مسلح ما را به وضعیتی برساند که نتوانند به سمت او شلیک کنند.

وی افزود: رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا مرتب می‌گوید که ایران نیرو‌های مسلح، نیروی هوایی، نیروی دریایی و نیروی زمینی ندارد، اما در برابر این پرسش پاسخی ندارد که اگر نیرو‌های مسلح نداریم، چگونه تا لحظه آخر موشک‌ها و پهپاد‌های ما شلیک شدند و پدافند ما به شلیک ادامه داد؟

تنگه هرمز تحت نظارت کامل ارتش و سپاه است

سرلشکر حاتمی تصریح کرد: اکنون نیز تنگه هرمز که به‌دروغ می‌گویند باز است، تحت نظارت کامل ارتش و سپاه قرار دارد. غرب تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرق تنگه هرمز و دریای عمان توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مدیریت و کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: این مدیریت و کنترل به‌گونه‌ای است که تا امروز هیچ شناور دشمنی جرئت نکرده وارد دریای عمان شود، جز آن سه شناوری که آمدند و مورد شلیک‌های متعدد قرار گرفتند.

فرمانده کل ارتش گفت: در تنگه هرمز نیز از چند روز قبل تصمیم به برخورد قاطعانه گرفتیم و این برخورد را انجام دادیم. امروز می‌دانند که تردد‌ها بسیار محدود است و تعداد زیادی از شناور‌های متخلف، یا با مین برخورد کرده‌اند یا مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

سرلشکر حاتمی با اشاره به آسیب‌های جنگ اظهار کرد: در حوزه نظامی نمی‌خواهم بگویم آسیب ندیده‌ایم؛ جنگ آسیب، شهید و تخریب دارد و برای هر دو طرف همین‌گونه است، اما هیچ‌یک از اهداف دشمن محقق نشد.

جمهوری اسلامی امروز مقتدرتر و مستحکم‌تر است

وی با بیان اینکه وضعیت دشمن در حوزه راهبردی سخت‌تر است، افزود: دشمن می‌خواست جمهوری اسلامی نباشد، اما جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین حافظ تمامیت ارضی این کشور، چه در دفاع مقدس اول، چه در دفاع مقدس دوم و چه در دفاع مقدس سوم، امروز مقتدرتر و مستحکم‌تر است، همچنان در جهان می‌درخشد و از مرز‌های این کشور دفاع می‌کند.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران پابرجاست و اهداف راهبردی دشمن نیز محقق نشده است.

امیر حاتمی با اشاره به تکرار تهدید‌های دشمن گفت: مرتب تکرار می‌کنند که ممکن است دوباره حمله کنیم و زیرساخت‌ها و دیگر بخش‌ها را هدف قرار دهیم؛ باید بدانند که نیرو‌های مسلح برای هر وضعیتی آماده‌اند.

آمادگی نیرو‌های مسلح از نظر کمی و کیفی در سطح بسیار بالاتری است

وی اظهار کرد: امروز از فرصت سکوت صحنه جنگ، حداکثر استفاده شده و ضمن نشان دادن چهره پیروز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از آسیب‌ها جبران شده است. آمادگی نیز چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، در سطح بسیار بالاتری قرار دارد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به تغییر وضعیت دشمن نسبت به آغاز جنگ افزود: بسیاری از پایگاه‌های دشمن آسیب دیده، چشمان او کم‌سوتر شده، بسیاری از تجهیزاتش آسیب دیده و نیروهایش خسته‌اند. تدارکات او که پیش‌بینی شده بود از پایگاه‌های منطقه‌ای انجام شود، امروز از فاصله بیش از ۲۵۰۰ کیلومتری انجام می‌شود.

تهدید زیرساخت‌های ایران با پاسخ چندبرابری مواجه خواهد شد

حاتمی تصریح کرد: این معادله را برای دشمن برقرار کرده‌ایم که اگر زیرساخت‌های کشور ما مورد تهدید قرار گیرد، زیرساخت‌ها و منافع او، زیرساخت‌های رژیم جنایتکار صهیونیستی و هر کسی که با او همکاری کند، به‌صورت چندبرابری آسیب خواهد دید.

وی با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح در سراسر کشور گفت: نیرو‌های مسلح برخاسته از همین مساجد، محافل اعتکاف و دیگر محافل مذهبی هستند. در سراسر مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های زمینی ارتش و سپاه، نیرو‌های دریایی ارتش و سپاه، نیروی پدافند هوایی، نیروی موشکی و نیروی هوافضا، با تجهیزات کامل ساخت داخل، آماده و منتظر دشمن هستند. امیدواریم دشمن اشتباه نکند.