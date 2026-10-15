به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و نوجوانان مومن و انقلابی، بانوان فرهیخته و پیشگامان عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دعوت کرد تا در شب ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) با حضوری پرشور، آگاهانه و مسئولانه در تجمعات مردمی شبانه ضمن گرامیداشت مقام شامخ این بانوی بزرگ اسلام و تجلیل از قشر زحمتکش پرستار جلوه‌ای دیگر از همبستگی ملی، وفاداری به ارزش‌های دینی و انقلابی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان را به نمایش بگذارند.