

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تور ملی والیبال ساحلی چابکسر که چهارشنبه ۲۲ مهر آغاز شده بود، پنج شنبه ۲۳ مهر با دیدار‌های مرحله یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی برگزار شد.

در این رقابت‌ها ۲۴ تیم حضور داشتند که مسابقات مرحله گروهی خود را در هشت گروه سه تیمی پیگیری کردند و در پایان مسابقات امروز چهار تیم برتر معرفی شدند.

در دومین روز این مسابقات ۱۲ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

سندراش مگا استون تهران ۲ – هیات والیبال نوشهر صفر (۲۱ بر ۱۴ – ۲۱ بر ۱۳)

بانک ملی (۱) ۲ – دهیاری فکجور صفر (۲۱ بر ۱۰ – ۲۱ بر ۱۲)

آکادمی مازیار هوشمند صفر – بازرگانی اصولی شجاعی ۲ (۱۵ بر ۲۱ – ۱۶ بر ۲۱)

سیترا استیل ۱ – شهرداری مهریز ۲ (۲۱ بر ۱۶ – ۱۶ بر ۲۱ – ۱۰ بر ۱۵)

پوریا چابکسر ۲ – قماش قدیمی گنبد صفر (۲۱ بر ۱۸ – ۲۲ بر ۲۰)

لایف استار تهران ۲ – شرکت مسافربری (pmt) صفر (۲۱ بر ۱۵ – ۲۱ بر ۱۶)

چینی بهداشتی آداسابافق ۲ – نیروی زمینی ۱ (۱۷ بر ۲۱ – ۲۱ بر ۱۸ – ۱۵ بر ۸)

صالح تجارت هورسان ۲ – آکادمی اکبرزاده صفر (۲۱ بر ۱۷ – ۲۱ بر ۱۵)

پوریا چابکسر صفر – بانک ملی (۱) ۲ (۱۲ بر ۲۱ – ۱۱ بر ۲۱)

شهرداری مهریز ۱ – لایف استار تهران ۲ (۱۷ بر ۲۱ – ۲۱ بر ۱۷ – ۱۳ بر ۱۵)

صالح تجارت هورسان صفر – سندراش مگا استون تهران ۲ (۱۱ بر ۲۱ – ۲۱ بر ۲۳)

چینی بهداشتی اداسا بافق (۱) ۲ – بازرگانی اصولی شجاعی صفر (۲۱ بر ۱۰ – ۲۱ بر ۱۵)

تیم‌های بانک ملی (یک)، لایف استار تهران، سندراش مگا استون تهران و چینی بهداشتی اداسا بافق (یک) به مرحله نیمه نهایی و چهار تیم برتر تور ملی چابکسر صعود کردند.