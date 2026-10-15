دادستان مرکز خوزستان در بازدید از زندان الحدید و تردوگاه ماده ۱۶، ضمن بررسی روند اجرای طرح‌های عمرانی و دیدار با مددجویان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های متولی جهت تسریع در رفع موانع و بهبود خدمات این مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان دادستان مرکز استان، به همراه جعفر جعفری‌راد، معاون دادستان و هاشم‌نیا، مدیرکل زندان‌های استان خوزستان، با حضور میدانی در زندان الحدید و اردوگاه ماده ۱۶، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و از آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی، مسائل رفاهی، بهداشتی و نیازهای جاری کمپ ماده ۱۶ قرار گرفت.

خلفیان در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت صیانت از آسیب‌دیدگان اجتماعی و نقش ازدوگاه‌های ماده ۱۶ در بازپروری و بازاجتماعی شدن معتادان متجاهر، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: رفع موانع موجود و شتاب‌بخشی به تکمیل طرح‌های عمرانی این مجموعه، گامی مؤثر در راستای بهبود روند نگهداری و اصلاح مددجویان است که با جدیت از سوی دستگاه قضایی دنبال می‌شود.

وی در گفتگو با مددجویان این اردوگاه با تأکید بر اهمیت استفاده از فرصت بازپروری برای اصلاح رویه زندگی اظهار داشت: همواره مسیر درست را انتخاب کنید؛ در این کمپ نیز فرصتی فراهم شده است تا از لحاظ فکری و جسمی ساماندهی شوید و با بازسازی شخصیت خود، آماده بازگشتی سعادتمندانه به کانون خانواده و جامعه گردید.

در ادامه این بازدید راهکارهای قانونی لازم جهت تأمین اعتبارات، تسریع در روند ساخت‌وسازها و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در این مرکز اتخاذ و بر پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید شد