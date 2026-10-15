رهبر شهید انقلاب در دیدار ۲۴ مهر ۱۳۷۶ با مردم کرج، احساس مسئولیت در قبال سرنوشت کشور و انقلاب را از مهم‌ترین شاخصه‌های یک شهر دانستند و عملکرد مردم کرج در دوران انقلاب را شایسته توجه توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفر مهرماه ۱۳۷۶ به کرج، در دیدار با مردم این شهر، با اشاره به نقش‌آفرینی آنان در تحولات انقلاب اسلامی، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مردم در قبال سرنوشت کشور و نظام تأکید کردند.

ایشان در این دیدار، امتیاز واقعی یک شهر را فراتر از ظرفیت‌های جغرافیایی و طبیعی آن دانستند و با اشاره به عملکرد مردم کرج در سال‌های انقلاب اسلامی فرمودند که این شهر در زمینه احساس مسئولیت نسبت به کشور و انقلاب، در طول انقلاب کارنامه قابل‌توجهی داشته است.

رهبر انقلاب همچنین با یادآوری خاطرات خود از حضور در کرج پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به اجتماعات مردم در مسجد جامع این شهر در سال ۱۳۴۵ اشاره کردند؛ اجتماعاتی که در فضای اختناق آن دوران، زمینه‌ای برای ارتباط با مردم و بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کرد.

ایشان در ادامه سخنان خود، به نقش مردم و جوانان کرج در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و حضور آنان در دفاع از مراکز حساس و همراهی با مردم تهران را از جمله جلوه‌های مشارکت این شهر در تحولات انقلاب برشمردند.

در بخش دیگری از این دیدار، رهبر انقلاب با اشاره به ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب، بر اهمیت همبستگی مردم در برابر اختلاف‌افکنی دشمنان تأکید کردند و یادآور شدند که خون شهدای شیعه و سنی در دفاع از کشور درهم آمیخته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم در دفاع از ایران و ارزش‌های مشترک آنان است.

این دیدار تاریخی که در ۲۴ مهرماه ۱۳۷۶ برگزار شد، علاوه بر بازتاب جایگاه مردم کرج در روند پیروزی انقلاب اسلامی، بر مؤلفه‌هایی همچون احساس مسئولیت اجتماعی، مشارکت مردمی، وحدت ملی و پاسداشت یاد شهدا تأکید داشت؛ موضوعاتی که در بازخوانی تاریخ معاصر کرج و استان البرز همچنان مورد توجه قرار می‌گیرند.