به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در شبانه‌روز گذشته منتهی به پنجشنبه ۲۳ مهرماه، رامشیر با دمای ۴۲.۴ درجه سانتی‌گراد بالاترین دمای استان را ثبت کرد.

پس از رامشیر، امیدیه با ۴۱.۸، هویزه ۴۱.۵، بستان ۴۱.۴، آبادان ۴۱.۱، آغاجاری و رامهرمز هر کدام ۴۱، اهواز (فرودگاه) ۴۰.۷، بهبهان ۴۰.۳ و شادگان و کشاورزی اهواز هر کدام ۴۰.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شدند.

همچنین دمای بیشینه در هفتکل و هندیجان ۳۹.۹، مسجدسلیمان ۳۹.۸، بندر ماهشهر ۳۹.۷، گتوند ۳۹.۵، حسینیه ۳۹.۴، شوش ۳۹.۳، لالی ۳۸.۹، شوشتر ۳۸.۷، صفی‌آباد دزفول ۳۸.۳ و ایذه ۳۷.۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

دزپارت نیز با ثبت دمای بیشینه ۳۱.۴ درجه سانتی‌گراد، کمترین دمای بیشینه را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان داشت.

میانگین دمای بیشینه ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان در این مدت ۳۹.۷ درجه سانتی‌گراد اعلام شد.