روایتی از تلاش بی‌وقفه سفیدپوشانی که در کنار مراقبت‌های تخصصی، با لبخند و کلامی دلگرم‌کننده، آرامش را به بیماران هدیه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پرستاری تنها به مراقبت‌های درمانی محدود نمی‌شود؛ گاهی یک احوالپرسی ساده، لبخندی صمیمی و چند کلمه دلگرم‌کننده می‌تواند از نگرانی بیمار بکاهد و امید را در دل او زنده نگه دارد.

هم‌زمان با روز پرستار، خبرنگار صداوسیمای مرکز یزد با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از نزدیک در جریان فعالیت‌های روزانه پرستاران، مسئولیت‌های تخصصی، دشواری‌های کاری و دغدغه‌های این قشر از کادر درمان قرار گرفت.

این بازدید از بخش‌های بستری آغاز شد؛ جایی که پرستاران علاوه بر پایش وضعیت بیماران و انجام مراقبت‌های درمانی، پاسخگوی پرسش‌ها و نگرانی‌های بیماران و همراهان آنان هستند و می‌کوشند با دقت و آرامش، روند درمان را همراهی کنند.

در ادامه، حضور در اتاق عمل فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با مسئولیت‌های تخصصی پرستاران و نقش مهم آنان در هماهنگی تیم درمان فراهم کرد؛ محیطی حساس که در آن، دقت، آمادگی و مسئولیت‌پذیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بخش مراقبت‌های ویژه قلب (CCU) نیز از دیگر بخش‌های مورد بازدید بود؛ بخشی که به دلیل شرایط حساس بیماران قلبی، نیازمند مراقبت مستمر، دانش تخصصی و واکنش سریع کادر درمان است و توانسته رتبه برتر کشوری را کسب کند.

در گفت‌و‌گو‌های صمیمی خبرنگار با پرستاران، آنان از تجربه‌های کاری، دشواری‌های شیفت‌های طولانی و مسئولیت سنگین مراقبت از بیماران گفتند. همچنین مسائل و چالش‌های محیط کار، از جمله ضرورت توجه به شرایط کاری و تأمین نیروی انسانی موردنیاز، از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو‌ها بود.

توجه به مطالبات پرستاران، در کنار قدردانی از خدمات آنان، از ضرورت‌های ارتقای کیفیت خدمات درمانی است. تأمین نیروی انسانی متناسب با نیاز بخش‌ها، بهبود شرایط کاری و فراهم کردن امکانات لازم می‌تواند به افزایش رضایت شغلی پرستاران و ارائه خدمات بهتر به بیماران کمک کند.

روز پرستار فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر است؛ تلاش‌هایی که از مراقبت‌های تخصصی در بخش‌های حساس بیمارستان تا دلگرمی دادن به بیماران را در بر می‌گیرد. با این حال، پاسداشت جایگاه پرستاران زمانی کامل‌تر خواهد شد که در کنار تجلیل از خدمات آنان، مطالبات حرفه‌ای و نیاز‌های محیط کارشان نیز مورد توجه قرار گیرد.