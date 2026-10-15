

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره لیگ تیمی نونهالان-نوجوانان بانوان، پنج‌شنبه به میزبانی آکادمی ملی ووشو برگزار شد که نتایج روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

هیئت ووشو البرز ۲ - ۱۲ هیئت ووشو ماهشهر

الوان پیشه کویر یزد ۱۳ - ۱ جیت‌کاندو

هیئت ووشو شیراز ۷ - ۷ لوهان چوان

الوان پیشه کویر یزد ۱۴ - ۰ هیئت ووشو ماهشهر

هیئت ووشو شیراز ۱۰ - ۴ هیئت ووشو البرز

جیت‌کاندو ۱۰ - ۴ لوهان چوان

هیئت ووشو ماهشهر ۱۰ - ۴ هیئت ووشو شیراز

الوان پیشه کویر یزد ۱۴ - ۰ لوهان چوان

دومین روز از دور رفت این دوره از مسابقات فردا در آکادمی ملی ووشو برگزار می شود.