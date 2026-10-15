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روز نخست دور رفت نخستین دوره رقابتهای لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان دختر به میزبانی آکادمی ملی ووشو با برگزاری ۸ بازی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره لیگ تیمی نونهالان-نوجوانان بانوان، پنجشنبه به میزبانی آکادمی ملی ووشو برگزار شد که نتایج روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:
هیئت ووشو البرز ۲ - ۱۲ هیئت ووشو ماهشهر
الوان پیشه کویر یزد ۱۳ - ۱ جیتکاندو
هیئت ووشو شیراز ۷ - ۷ لوهان چوان
الوان پیشه کویر یزد ۱۴ - ۰ هیئت ووشو ماهشهر
هیئت ووشو شیراز ۱۰ - ۴ هیئت ووشو البرز
جیتکاندو ۱۰ - ۴ لوهان چوان
هیئت ووشو ماهشهر ۱۰ - ۴ هیئت ووشو شیراز
الوان پیشه کویر یزد ۱۴ - ۰ لوهان چوان
دومین روز از دور رفت این دوره از مسابقات فردا در آکادمی ملی ووشو برگزار می شود.