به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مهران کریمیان به مناسبت روز جهانی عصای سفید، ابعاد خدمات، برنامه‌ها و آمار مربوط به افراد دارای معلولیت بینایی تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان را تشریح کرد و گفت: معلولان دارای پرونده در بهزیستی ۱۱۴ هزار و ۴۱۶ نفر هستند که از این تعداد، اطلاعات ۱۹ هزار و ۴۹۸ نفر با معلولیت بینایی در بانک اطلاعاتی اداره کل بهزیستی استان ثبت شده و از خدمات سازمان بهره‌ می برند.

وی افزود: بسیاری از خط‌مشی‌های سازمان در تامین منابع اعتباری و تدوین طرح‌های توانبخشی بر این اساس ترسیم شده است؛ انعکاس عملکرد سازمان در این حوزه، ضمن آگاه‌سازی جامعه پیرامون روند خدمت‌رسانی، در ایجاد زبان مشترک و همسویی اقدامات در بخش‌های مختلف تاثیر بسزایی دارد.

ضرورت اجرای قوانین حمایتی و شنیدن صدای نابینایان

کریمیان با گرامیداشت ۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر)، روز ایمنی عصای سفید، این روز را نماد هویت اجتماعی و تجلی مطالبات برحق افراد نابینا و کم‌بینا دانست و ادامه داد: این مطالبات در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از حقوق معلولان صراحتا مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است با همکاری تمامی دستگاه‌ها، زمینه احیای حقوق این قشر و دستیابی آنان به کیفیت زندگی برتر را فراهم سازد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان تصریح کرد: با وجود اینکه بسیاری از افراد نابینا و کم‌بینا با تکیه بر تجارب و مهارت‌های خود به ظرفیت مشارکت فعال در عرصه‌های شغلی و اجتماعی دست یافته‌اند اما مکررا شاهدیم که فرصت‌های شغلی آنان در پس تبعیض و ناآگاهی برخی دستگاه‌ها از بین می‌رود؛ به همین جهت پیام اصلی روز عصای سفید، درک مطالبات این عزیزان برای دستیابی به زندگی پویا و شکوفا است.

آمار معلولان بینایی تحت پوشش بهزیستی خوزستان

کریمیان با اشاره به تفکیک این آمار بر اساس شدت معلولیت‌ها خاطرنشان کرد: در استان خوزستان ۶ هزار و ۷۸۵ نفر دارای معلولیت خفیف، پنج هزار و ۴۴ نفر دارای معلولیت متوسط، پنج هزار و ۱۸۵ نفر دارای معلولیت شدید و ۲ هزار و ۴۵۶ نفر دارای معلولیت خیلی شدید هستند.

وی همچنین درباره علل ضایعات بینایی عنوان کرد: عوامل ارثی و مادرزادی، سوءتغذیه، ابتلا به تراخم، آب سیاه، آب مروارید، دیابت و آسیب‌های ناشی از سوانح از مهم‌ترین عوامل ایجاد نابینایی رسمی هستند که در این میان عوامل مادرزادی و ارثی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

توسعه مراکز تخصصی و خدمات توانبخشی کودکان

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اهمیت مداخله بهنگام در توانبخشی افراد نابینا گفت: توانمندسازی فرد نابینا مستلزم ارائه خدمات توانبخشی متناسب با نیازهای اوست که از آن جمله می‌توان به خدمات مشاوره روان‌شناختی، آموزش مهارت‌های زندگی روزمره، تحرک و جهت‌یابی و پرورش حواس جایگزین اشاره کرد.

وی همچنین از فعالیت مراکز خانواده و کودک نابینا و کم‌بینای زیر ۶ سال در استان خبر داد و افزود: مراکز «رودکی» در شهرستان شوش و «بصیرت» در شهرستان ایذه با ظرفیت اسمی هر مرکز ۵۰ نفر (در مجموع ۷۵ نفر)، به ارائه آموزش‌های تخصصی به کودکان و خانواده‌های آنان می‌پردازند؛ فرآیند ارزیابی تخصصی، تشکیل پرونده‌های درمانی و آموزشی، و آموزش مهارت‌های ارتباطی و حرکتی از مهم‌ترین خدمات این مراکز است.

کریمیان با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در راستای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیان کرد: در این بخش اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال جهت تهیه ۴۸۸ مورد تجهیزات شامل وسایل کمک‌بینایی، لوح و قلم، اسپیکر، ذره‌بین، کاغذ بریل، درشت‌نما، عصای سفید، ساعت بریل و گویا، ویس‌رکوردر و قلم قرآنی هزینه شده و به صورت رایگان در اختیار توانخواهان قرار گرفته است.

فعالیت انجمن‌ها و کتابخانه‌های تخصصی نابینایان

وی یادآور شد: خوزستان دارای پنج انجمن نابینا و کم‌بینا در شهرستان‌های اهواز، دزفول، بهبهان، امیدیه و آبادان است که در زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، مددکاری و برگزاری مناسبت‌ها فعال هستند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان خاطرنشان کرد: همچنین کتابخانه تخصصی نابینایان واقع در کتابخانه مرکزی اهواز (کیانپارس، بلوار ساحلی) از آبان‌ماه ۱۳۹۱ راه‌اندازی شده و با داشتن ۳۵۰ عضو، ۶۰۰ نسخه کتاب بریل، بیش از ۱۵ هزار عنوان کتاب گویا و چهار هزار کتاب الکترونیک، خدماتی نظیر تولید کتب صوتی و بریل، آموزش رایانه و تلفن همراه، چاپ جزوات و ارسال رایگان کتب به سراسر استان را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

وی در حوزه اشتغال معلولان بینایی گفت: برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، حضور در مصاحبه‌های تخصصی و معرفی متقاضیان به دستگاه‌ها از اقدامات جاری این اداره کل است.

کریمیان عنوان کرد: همچنین تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شده و پنج نفر نیز به مراکز پشتیبانی شغلی معرفی شده‌اند.

وی اظهار کرد: در راستای خانه‌دار شدن معلولان بینایی، در سال ۱۴۰۴ به تعداد ۹۲۰ نفر کمک‌بلاغوص ساخت و تعمیر مسکن به ارزش ۹۳۳ میلیارد ریال پرداخت شد؛ همچنین در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز به ۲۰۵ نفر از توانخواهان مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال کمک‌بلاعوض اعطا شده است.

اجرای برنامه‌های پیشگیری از معلولیت‌ها و تنبلی چشم

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه بهزیستی گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) برای کودکان سه تا ۶ سال از ۲۲ اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه در ۱۷۸ پایگاه دائمی و مراکز مثبت زندگی استان ادامه دارد.

وی خاطر نشان کرد: در این طرح که با مشارکت ۴۱ بینایی‌سنج و ۲۰ چشم‌پزشک اجرا می‌شود، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۶ هزار و ۶۲۵ کودک (۸۷ درصد) معاینه شدند که کودکان نیازمند به سطوح تخصصی ارجاع داده شده و از کمک‌هزینه عینک و جراحی بهره‌مند شدند؛ همچنین طرح پایلوت مشاوره ژنتیک جهت پیشگیری از معلولیت‌ها با پوشش ۴۶۱ نفر در شهرستان ایذه اجرا شده است.

کریمیان در پایان بر اهمیت مناسب‌سازی فضای شهری تاکید کرد و گفت: دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان خوزستان مستقر در اداره کل بهزیستی، از طریق مکاتبات و برگزاری جلسات فصلی در استانداری و فرمانداری‌ها، رعایت ضوابط مناسب‌سازی از قبیل گویاسازی خودپردازها، تعبیه سنگ‌فرش‌های مخصوص و مناسب‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی با جدیت پیگیری می‌کند.

هر ساله ۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهرماه بعنوان روز عصای سفید و فرصتی برای تأکید بر حقوق شهروندی، استقلال و مشارکت برابر نابینایان و کم‌بینایان شناخته می‌شود. عصای سفید، فراتر از ابزاری برای حرکت، نماد حق تردد ایمن و حضور مستقل در جامعه است.