۵۱ دستگاه آمبولانس به اورژانس پیش بیمارستانی و ۳۳ دستگاه به اورژانس بیمارستانی اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگار خبرگزاری صدا و سیما ،آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های بیمارستانی و اورژانس کشور با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.

محمدرضا ظفرقندی در حاشیه این مراسم با اشاره به ضرورت تقویت مستمر ناوگان آمبولانس کشور گفت: امروز برای توسعه و تجهیز بیشتر ناوگان آمبولانسی کشور گرد هم آمده‌ایم و برنامه ما این است که این مسیر را با جدیت ادامه دهیم. در این مرحله نیز ۸۴ دستگاه آمبولانس به ناوگان کشور اضافه شد.

این آمبولانس‌ها با تجهیزات داخلی تجهیز شده‌اند هر کدام راهی یک شهر در استان‌های مختلف می‌شوند.