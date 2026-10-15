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پیکر حاجیه خانم زهرا خانزاده سردهایی مادر شهید اصغر سعادت زاده بر دوش مردم سراب تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حاجیه خانم زهرا خانزاده سردهایی مادر بزرگوار شهید اصغر سعادت زاده در سن ۸۰ سالگی به دلیل بیماری و کهولت سن دارفانی را وداع گفت و پیکر این مرحوم با حضور پرشور مردم شهید پرور سراب تشییع و در گلزار شهدای روستای سردها به خاک سپرده شد.
سرباز سپاه پاسداران شهید اصغر سعادت زاده در ۷ مرداد ماه ۱۳۵۰ در روستای سردها از توابع بخش مرکزی شهرستان سراب در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود.
وی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۷۰ در منطقه نظامی باسمنج تبریز در اثر ترکش خمپاره در مانور ماموریتی عملیاتی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.