به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما. سومین نشست دبیرخانه حفاظت از فوک خزری با حضور احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران و جمعی از مسئولان و کارشناسان برگزار شد.

لاهیجان‌زاده در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های ملی و منطقه‌ای برای حفاظت از این گونه ارزشمند گفت: تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول، افزایش هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و توسعه مشارکت استان‌های ساحلی از الزامات اجرای مؤثر برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری است.

او مقابله با تور‌های رهاشده در دریا، آلودگی‌های پلاستیکی و ارتقای امنیت زیستگاه‌هایی همچون میانکاله، بوجاق، گمیشان و آشوراده را از محور‌های مهم اقدامات حفاظتی برشمرد و افزود: توسعه مراکز امداد، نجات و درمان فوک‌های خزری علاوه بر نجات جان این گونه، در افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردمی نقش مؤثری دارد.

در حاشیه این نشست، شهرام فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر رهاسازی یک فوک خزری اظهار کرد: این حیوان حدود یک ماه پیش به دلیل گرفتاری در تور‌های سرگردان ماهیگیری با جراحات شدید، ضعف عمومی، کاهش وزن و آسیب بینایی پیدا شده بود که پس از انتقال به مرکز امداد و نجات میانکاله و دریافت مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه‌ای، با کسب ۱۰ کیلوگرم افزایش وزن به شرایط مناسب رسید.

او افزود: روز پنجشنبه، ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، این فوک خزری با همکاری ادارات کل محیط زیست و بنادر و دریانوردی مازندران، در فاصله ۱۰ کیلومتری از ساحل بندر امیرآباد و در عمق ۳۰ متری دریای خزر به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.