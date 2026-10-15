افزایش بهای برق مصرفی چاه‌های کشاورزی و خاموشی طولانی، دغدغه این روز‌های کشاورزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، روز سه شنبه در بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه خلیج فارس، مشکل قبض برق‌ چاه های کشاورزی را از مدیرعامل شرکت توزیع برق پیگیری کردیم و صحبت از قانونی جدید و محاسبه پلکانی هزینه برق در این بخش شد.

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امروز این موضوع را از نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی مجلس به صورت تلفنی پیگیری کردیم.

احمد مرادی گفت: مقرر شده فعلا برای حل مشکل قبض برق چاه های کشاورزی بر اساس شیوه قبلی محاسبه شود و قبض های صادر شده نیز اصلاح شود.

وی افزود: ممنوعیت استفاده از موتورپمپ‌های کشاورزی نیز که پیشتر قرار بود از ساعت ۱۶ تا ۲۳ باشد به ساعت ۱۰ و سی دقیقه تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه تغییر کرده است.