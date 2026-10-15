دکتر امیرعلی حمیدیه، استاد خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مراسم افتتاحیه هفتادوسومین اجلاس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این جایزه روز ۱۳ اکتبر در دفتر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در قاهره، در جریان نشست وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی، از سوی دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، به دکتر امیرعلی حمیدیه اهدا شد.

تلاش‌های مستمر این پزشک و محقق ایرانی برای راه‌اندازی و توسعه خدمات پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان در ایران و منطقه، همچنین راه‌اندازی نخستین سامانه ثبت اهداکنندگان غیرخویشاوند سلول‌های بنیادی در منطقه مدیترانه شرقی و گسترش این خدمات، از جمله دلایل این انتخاب عنوان شده است.

دکتر حمیدیه در سخنرانی خود پس از دریافت جایزه، این افتخار را متعلق به همه همکاران، پرستاران، دانشمندان، دانشجویان و افرادی دانست که طی سال‌ها برای ارتقای مراقبت‌های درمانی کودکان مبتلا به سرطان تلاش کرده‌اند. وی همچنین بیماران را از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری انگیزه و نگاه انسانی خود به درمان دانست و بر اهمیت امید، شجاعت و همدلی در مسیر مقابله با بیماری تأکید کرد.

وی با اشاره به تأسیس نخستین مرکز پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز کودکان در ایران در سال ۲۰۰۷ گفت: این مرکز با این باور راه‌اندازی شد که شانس درمان هیچ کودکی نباید به محل تولد یا توان مالی خانواده او وابسته باشد. به گفته وی، برنامه پیوند سلول‌های بنیادی تاکنون برای بیش از ۲۲۰۰ کودک فرصت بقا فراهم کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با اشاره به دشواری دسترسی خانواده‌ها به اهداکنندگان سازگار در سال‌های آغازین فعالیت این حوزه، از راه‌اندازی نخستین سامانه ثبت اهداکنندگان غیرخویشاوند در منطقه مدیترانه شرقی در سال ۲۰۰۹ خبر داد و تأکید کرد که امکان نجات جان کودکان نباید به وضعیت اقتصادی کشور‌ها یا گستردگی خانواده‌های آنان وابسته باشد.

تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با سرطان

دکتر حمیدیه در ادامه سخنان خود، سرطان را یکی از چالش‌های فزاینده سلامت در منطقه مدیترانه شرقی دانست و بر ضرورت تقویت همکاری‌های میان کشور‌های منطقه در زمینه تبادل دانش و تخصص، داده‌های علمی، پژوهش‌های مشترک و دسترسی به درمان‌های پیشرفته تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، از جمله سلول‌درمانی CAR-T، فناوری ویرایش ژن کریسپر (CRISPR) و روش‌های مبتنی بر mRNA، اظهار کرد که مسئولیت نظام‌های سلامت این است که اطمینان حاصل کنند کودکان و بزرگسالان منطقه نیز از مزایای این پیشرفت‌های علمی بهره‌مند شوند.

این پزشک و محقق ایرانی در پایان، دریافت جایزه سازمان جهانی بهداشت برای کنترل سرطان را تعهدی برای ادامه فعالیت در مسیر توسعه درمان‌های پیشرفته و تحقق عدالت در سلامت دانست و تأکید کرد که همه کودکان، فارغ از محل تولد و شرایط اقتصادی خانواده، باید از فرصتی برابر برای برخورداری از آینده‌ای روشن برخوردار باشند.