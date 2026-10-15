\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627 \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062d\u0644 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0628\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n\u062f\u0631 \u0633\u06cc\u0644 \u06f1\u06f8 \u0645\u0647\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u06f4\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0646\u0648\u062f\u0634\u062a \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0648\u0627\u0631\u062f \u0634\u062f.\n\n \n