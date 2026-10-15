رئیس آموزش‌وپرورش استثنایی استان در مراسم روز جهانی عصای سفید در مدرسه بیاضیان قزوین، ضمن بررسی دغدغه مهم خانواده‌ها پیرامون سرویس مدارس، خبر خوشی برای رفع این مشکل و حمایت از دانش‌آموزان نابینا و کم‌بینا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این مراسم با به نمایش گذاشتن اراده، پشتکار و توانمندی‌های دانش‌آموزان مدرسه بیاضیان برگزار شد تا ثابت شود محدودیت بینایی مانع درخشش نیست، اما چالش ایاب‌وذهاب همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی والدین این دانش‌آموزان است.

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ فرد نابینا و کم‌بینا در استان قزوین تحت پوشش بهزیستی قرار دارند؛ آماری که ضرورت تغییر نگاه جامعه و مسئولان به توانمندی‌ها و حقوق این قشر را در روز عصای سفید دوچندان کرده است.