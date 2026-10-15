دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد از فراهم شدن بستر ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات مردمی از طریق سامانه هوشمند «سو» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباسعلی مهدی‌نیا، با معرفی سامانه «سو» گفت: این سامانه با هدف تقویت ارتباط مردم و دستگاه‌های اجرایی و فراهم کردن مسیر مشخصی برای ثبت و پیگیری مطالبات و گزارش‌های مردمی طراحی شده است. وی افزود: شهروندان می‌توانند مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مرتبط ثبت کنند تا پس از بررسی و ارجاع، از سوی دستگاه مسئول پیگیری شود. امکان مشاهده روند رسیدگی به گزارش نیز از ظرفیت‌های این سامانه است.

مهدی‌نیا با تأکید بر نقش این بستر در ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها بیان کرد: سامانه «سو» می‌تواند به انتقال منظم مطالبات مردم، مشخص شدن دستگاه مسئول و پیگیری اقدامات کمک کند؛ موضوعی که تحقق آن به مشارکت مردم و همکاری مسئولان دستگاه‌های اجرایی وابسته است.

بر اساس جدول تخصصی پیوست دستورالعمل اجرایی سامانه «سو»، برای ۳۳ دستگاه و مجموعه تخصصی پنل پیش‌بینی شده است. این فهرست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، فرماندهی انتظامی، دستگاه‌های آموزشی و دانشگاهی، بانک‌ها، اداره‌های کل و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و توزیع برق را دربرمی‌گیرد. در این دستورالعمل همچنین بر ضرورت ارسال اطلاعات شهرداری‌های شهرستان‌ها برای پیگیری مطالبات مرتبط با خدمات شهری تأکید شده است.

شهروندان برای دریافت نسخه اندروید (تلفن همراه) می‌توانند از صفحه دانلود برنامه «سو» در بازار یا نشانی https://sooapp.ir/ استفاده کنند.