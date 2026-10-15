جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس انگلیس در واکنش به ممنوع شدن فروش کتاب یک نویسنده حامی فلسطین در انگلیس نوشت: چه لکه ننگی برای این دولت که مردم این کشور نمی‌توانند آثار یکی از بزرگ‌ترین استعداد‌های نویسندگی نسل حاضر را بخرند و از آنها لذت ببرند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ سالی رونی نویسنده ایرلندی رمان «مردم عادی»، می‌گوید به علت حمایت از گروه فلسطین اکشن (اقدام برای فلسطین) دیگر نمی‌تواند کتاب‌هایش را در انگلیس بفروشد.

او می‌افزاید: دیگر امکان دریافت حق‌الامتیاز حاصل از فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را ندارد و به علت ترس از بازداشت سفر خود به این کشور را لغو کرده است.

جرمی کوربین در حساب کاربری‌اش در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این هم مدرکی دیگر از پوچی کاملِ ممنوع اعلام کردن گروه فلسطین اکشن است.

این چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان از دولت انگلیس خواست ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین را همین حالا لغو کند.

پس از اینکه گروه فلسطین اکشن یا اقدام برای فلسطین اعلام کردند به علت بی‌توجهی دولت به خواست اکثریت مردم برای لغو ارسال جنگ افزار برای رژیم اسرائیل، خود دست به کار می‌شوند و با شیوه‌های مختلف از جمله تجمع برابر ورودی‌های کارخانه‌های جنگ افزارسازی برای اسرائیل و آسیب رساندن به تجهیزات این کارخانه اجازه نخواهند داد جنگ‌افزار‌های تداوم نسل‌کشی در اختیار رژیم اسرائیل قرار گیرد.

دولت انگلیس پس از اینکه این گروه بر روی یکی از هواپیما‌های نظامی انگلیس که ظاهرا در انتقال محموله‌های بمب و سلاح برای اسرائیل نقش داشت رنگ قرمز پاشیدند، این گروه را تروریستی و فعالیت آن را غیرقانونی و جرم‌انگاری کرد.

این اقدام دولت موج گسترده‌ای از واکنش‌های مردمی و فعالان مدنی را در پی داشت و صد‌ها نفر با در دست داشتن نوشته‌ای که حمایت از این گروه را نشان می‌داد در دست داشتند، که پلیس همه آنان را به جرم حمایت از تروریسم دستگیر و روانه دادگاه‌ها کرد.

به گفته فعالان ضدجنگ تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر از حامیان فلسطین در انگلیس با اتهامات واهی به ویژه حمایت از گروه اقدام برای فلسطین دستگیر و روانه دادگاه‌ها و زندان‌ها شدند.