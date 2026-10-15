شناسایی دقیق نخبگان حوزوی، برنامه‌ ریزی برای رشد علمی و پژوهشی آنان و فراهم‌کردن زمینه نقش‌آفرینی در حل مسائل حوزه‌ های علمیه و جامعه از وظایف مهم حوزه و استادان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر حوزه علمیه خراسان، در اختتامیه ششمین دوره رقابت‌ های علمی کشوری حوزه علمیه خراسان که در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، کشور ما از نظر برخورداری از نیروی انسانی دارای استعداد برتر، یکی از کشورهای برجسته جهان است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین علی خیاط افزود: بر اساس آمارهای جهانی که در سال‌های گذشته مورد مطالعه قرار گرفته بود، ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی از نظر برخورداری از استعدادهای برتر در رتبه سوم جهان قرار داشت و از کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و سنگاپور جایگاه بالاتری داشت. این آمار نشان‌ دهنده برخورداری کشور از ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی مستعد است.

خیاط با بیان اینکه بخشی از این سرمایه انسانی ارزشمند در اختیار حوزه‌ های علمیه قرار دارد، تصریح کرد: حوزه‌ های علمیه میزبان افرادی هستند که با برخورداری از استعدادهای برتر، مسیر تحصیل و تلاش علمی خود را در این نهاد علمی دنبال می‌ کنند و شناسایی و حمایت از این افراد، مسئولیتی مهم به شمار می‌ رود.

وی خاطرنشان کرد: وجود یک فرد دارای استعداد برتر در یک مجموعه، نعمت، ارزش و ثروتی است که باید قدر آن دانسته شود و مورد توجه قرار گیرد. فلسفه برگزاری رقابت‌های علمی نیز همین است که افرادی که از استعدادهای برتر برخوردارند، به‌ خوبی شناسایی شوند و این شناسایی از طریق مراحل دقیق و رقابت‌ های جدی صورت بگیرد.

مدیر حوزه علمیه خراسان ادامه داد: این رقابت‌ ها عرصه تعارف نیست، بلکه باید بر اساس ضوابط دقیق و سنجیده برگزار شود. هنگامی که در یک فرایند، هزاران نفر شرکت می‌ کنند و در نهایت کمتر از یکصد نفر به مرحله نهایی راه می‌ یابند، نشان‌ دهنده جدی‌ بودن رقابت و ضرورت دقت در فرایند شناسایی استعدادهای برتر است.

شکر عملی استعداد برتر، بهره‌ گیری صحیح از این نعمت است

حجت‌ الاسلام والمسلمین خیاط با اشاره به مسئولیت افراد پس از شناسایی استعدادهای برتر اظهار کرد: پس از آنکه استعداد برتر یک فرد در فرایندی علمی شناسایی و اثبات شد، وظایفی بر عهده مجموعه مدیریت حوزه علمیه و خود آن فرد قرار می‌گیرد؛ زیرا استعداد، نعمتی الهی است و انسان در برابر نعمت‌ هایی که خداوند به او عطا کرده است، مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه شکر نعمت سه بُعد لفظی، قلبی و عملی دارد، افزود: انسان باید با زبان خود از خداوند برای نعمت‌ هایی که به او عطا کرده است، سپاسگزاری کند و در قلب خود نیز همواره متوجه باشد که این توانمندی را خداوند در اختیار او قرار داده است؛ اما مهم‌ تر از همه، شکر عملی نعمت است.

مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: شکر عملی استعداد برتر آن است که انسان از این نعمت به‌ خوبی استفاده کند، آن را در مسیر درست و شایسته قرار دهد و به مرحله‌ ای برساند که آثار و ثمرات آن آشکار شود. اگر نعمتی آن‌ گونه که باید مورد استفاده قرار نگیرد و در مسیر مناسب خود به کار گرفته نشود، امکان دارد به‌جای آنکه منشأ خیر و برکت باشد، زمینه آسیب و خسارت را فراهم کند.