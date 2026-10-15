مدیر حوزه علمیه خراسان:
استعدادهای برتر حوزه علمیه در مسیر حل نیازهای جامعه به کار گرفته شوند
شناسایی دقیق نخبگان حوزوی، برنامه ریزی برای رشد علمی و پژوهشی آنان و فراهمکردن زمینه نقشآفرینی در حل مسائل حوزه های علمیه و جامعه از وظایف مهم حوزه و استادان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر حوزه علمیه خراسان، در اختتامیه ششمین دوره رقابت های علمی کشوری حوزه علمیه خراسان که در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، کشور ما از نظر برخورداری از نیروی انسانی دارای استعداد برتر، یکی از کشورهای برجسته جهان است.
حجت الاسلام والمسلمین علی خیاط افزود: بر اساس آمارهای جهانی که در سالهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفته بود، ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی از نظر برخورداری از استعدادهای برتر در رتبه سوم جهان قرار داشت و از کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و سنگاپور جایگاه بالاتری داشت. این آمار نشان دهنده برخورداری کشور از ظرفیت ارزشمند نیروی انسانی مستعد است.
خیاط با بیان اینکه بخشی از این سرمایه انسانی ارزشمند در اختیار حوزه های علمیه قرار دارد، تصریح کرد: حوزه های علمیه میزبان افرادی هستند که با برخورداری از استعدادهای برتر، مسیر تحصیل و تلاش علمی خود را در این نهاد علمی دنبال می کنند و شناسایی و حمایت از این افراد، مسئولیتی مهم به شمار می رود.
وی خاطرنشان کرد: وجود یک فرد دارای استعداد برتر در یک مجموعه، نعمت، ارزش و ثروتی است که باید قدر آن دانسته شود و مورد توجه قرار گیرد. فلسفه برگزاری رقابتهای علمی نیز همین است که افرادی که از استعدادهای برتر برخوردارند، به خوبی شناسایی شوند و این شناسایی از طریق مراحل دقیق و رقابت های جدی صورت بگیرد.
مدیر حوزه علمیه خراسان ادامه داد: این رقابت ها عرصه تعارف نیست، بلکه باید بر اساس ضوابط دقیق و سنجیده برگزار شود. هنگامی که در یک فرایند، هزاران نفر شرکت می کنند و در نهایت کمتر از یکصد نفر به مرحله نهایی راه می یابند، نشان دهنده جدی بودن رقابت و ضرورت دقت در فرایند شناسایی استعدادهای برتر است.
شکر عملی استعداد برتر، بهره گیری صحیح از این نعمت است
حجت الاسلام والمسلمین خیاط با اشاره به مسئولیت افراد پس از شناسایی استعدادهای برتر اظهار کرد: پس از آنکه استعداد برتر یک فرد در فرایندی علمی شناسایی و اثبات شد، وظایفی بر عهده مجموعه مدیریت حوزه علمیه و خود آن فرد قرار میگیرد؛ زیرا استعداد، نعمتی الهی است و انسان در برابر نعمت هایی که خداوند به او عطا کرده است، مسئولیت دارد.
وی با بیان اینکه شکر نعمت سه بُعد لفظی، قلبی و عملی دارد، افزود: انسان باید با زبان خود از خداوند برای نعمت هایی که به او عطا کرده است، سپاسگزاری کند و در قلب خود نیز همواره متوجه باشد که این توانمندی را خداوند در اختیار او قرار داده است؛ اما مهم تر از همه، شکر عملی نعمت است.
مدیر حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: شکر عملی استعداد برتر آن است که انسان از این نعمت به خوبی استفاده کند، آن را در مسیر درست و شایسته قرار دهد و به مرحله ای برساند که آثار و ثمرات آن آشکار شود. اگر نعمتی آن گونه که باید مورد استفاده قرار نگیرد و در مسیر مناسب خود به کار گرفته نشود، امکان دارد بهجای آنکه منشأ خیر و برکت باشد، زمینه آسیب و خسارت را فراهم کند.
وی خطاب به استعدادهای برتر حاضر در این رقابت ها گفت: عزیزانی که در این مرحله قرار گرفته اند و برخورداری آنان از استعداد برتر برای خودشان و مجموعه های علمی به اثبات رسیده است، در وهله نخست باید از این نعمت پاسداری کنند، آن را در مسیر صحیح قرار دهند و برای شکوفایی و رشد آن تلاش کنند.
مدیر حوزه علمیه خراسان با تأکید بر ضرورت بهفعلیترساندن استعدادها اظهار کرد: این عزیزان باید توانمندی خود را از مرحله استعداد به مرحله فعلیت برسانند و آن را به سطحی ارتقا دهند که بتوانند از آن برای حل مسائل و مشکلات بهره بگیرند.
وی افزود: امروزه در داخل حوزههای علمیه، چه در عرصههای اجرایی و چه در زمینه های علمی، مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید برای حل آن ها تلاش کرد. همچنین در سطح کشور، در ارتباط با نظام جمهوری اسلامی و در قبال مردم، وظایف و مسئولیت هایی بر عهده ما قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین خیاط تأکید کرد: بخش مهمی از این مسئولیتها متوجه نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه است. افرادی که خداوند چنین نعمتی را در اختیار آنان قرار داده است، باید تمام توان خود را برای حل مسائل و مشکلات و بهرهوری صحیح از این استعداد به کار بگیرند تا بتوانند شکر عملی این نعمت را بهجا آورند.
حمایت از نخبگان باید در برنامههای علمی و پژوهشی حوزه دنبال شود
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به مسئولیت مجموعههای حوزوی در قبال استعدادهای برتر اظهار کرد: در کنار مسئولیت فردی نخبگان، مجموعههایی که این استعدادها در آنها حضور دارند نیز وظایفی بر عهده دارند. جوان مستعدی که وارد حوزه علمیه شده است و توانمندی علمی او شناسایی شده، برای رشد و پیشرفت به زمینهها و تسهیلگری هایی نیاز دارد که بخشی از آنها در اختیار ستاد حوزه علمیه و مجموعههای مرتبط قرار دارد.
وی افزود: باید پس از برگزاری رقابتها و شناسایی استعدادهای برتر، برای این افراد برنامه داشته باشیم. هدف از برگزاری این رقابت ها صرفاً مشخص شدن افراد برگزیده نیست، بلکه باید زمینه رشد و شکوفایی آنان نیز فراهم شود.
حجت الاسلام والمسلمین خیاط با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان در عرصه پژوهش تصریح کرد: در حوزه پژوهشی باید مسائل و نیازهای علمی بهخوبی شناسایی و در اختیار این افراد قرار گیرد و حمایت های لازم از آنان صورت بگیرد. البته ممکن است همه امکانات موردنیاز در اختیار ما نباشد، اما باید از ظرفیتهایی که در اختیار داریم به درستی استفاده کنیم و در انجام مسئولیتهای خود کوتاهی نکنیم.
وی ادامه داد: برای آنکه استعدادهای برتر به بالاترین سطح توانمندی خود برسند، باید نیازهای آنان تا حد امکان تأمین شود. در زمینه برنامههای درسی نیز لازم است به تفاوت توانمندیهای افراد توجه شود و به کسانی که از ظرفیت علمی بیشتری برخوردارند، کمک کنیم تا مراحل تحصیلی خود را با برنامهریزی مناسب طی کنند.
مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به ظرفیتهای موجود در عرصه پژوهش اظهار کرد: افرادی که توانمندیهای پژوهشی ویژهای دارند، باید متناسب با ظرفیتهای علمی موجود شناسایی شوند و زمینه لازم برای رشد علمی آنان فراهم شود. این حمایتها میتواند هم به ارتقای دانش و توانمندی خود فرد کمک کند و هم زمینه بهرهگیری از ظرفیت علمی او را فراهم آورد.