به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون علمی رئیس‌جمهور ، از افزایش سقف حمایت مالی از شرکت‌های خلاق،در حاشیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از اختصاص یک همت منابع جدید برای تأمین مالی این حوزه و به‌روزرسانی سند توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق طی سه ماه آینده خبر داد.

حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد بیان کرد: تعبیر ایستگاه آخر برای مانوین تعبیر درستی نیست؛ این رویداد نقطه شروع حرکت کشور برای حمایت از ایده‌ها، خلاقیت و نوآوری است و امیدواریم آثار آن را طی شش ماه آینده مشاهده کنیم.

وی با بیان این‌که رویکرد حمایتی معاونت علمی در حوزه صنایع خلاق در این رویداد هدفمندتر و متمرکزتر شده است، افزود: در چارچوب برنامه‌های جدید، سقف حمایت مالی از شرکت‌های خلاق که پیش‌تر تا یک میلیارد تومان بود، افزایش یافته و سازوکار‌های تأمین مالی متناسب با ابعاد و نیاز‌های طرح‌ها بازطراحی شده است.

افزایش سقف حمایت از شرکت‌های خلاق تا ۱۰ میلیارد تومان

افشین با تشریح جزئیات برنامه جدید تأمین مالی صنایع خلاق گفت: بر اساس سازوکار جدید، طرح‌های مشمول حمایت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی و در قالب خط اعتباری مورد حمایت قرار می‌گیرند. برای طرح‌های با نیاز مالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان نیز ارزیابی و بررسی درخواست‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و با استفاده از سامانه غزال انجام می‌شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش منابع اختصاص‌یافته به حمایت از صنایع خلاق ادامه داد: در مجموع، یک همت منابع جدید برای تقویت حمایت‌های مالی این حوزه در نظر گرفته شده است که ۵۰۰ میلیارد تومان آن در قالب خط اعتباری در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی قرار می‌گیرد و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از طرح‌های با نیاز مالی بیش از ۱۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.

وی ابراز امیدواری کرد: این افزایش منابع و اصلاح سازوکار‌های حمایتی بتواند زمینه رونق فعالیت شرکت‌های خلاق، توسعه ایده‌های نوآورانه و تسهیل مسیر ورود محصولات و خدمات خلاق به بازار را فراهم کند.

حمایت تا سقف دو میلیارد تومان از برگزیدگان مانوین

افشین در ادامه با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان رویداد ملی صنایع خلاق مانوین اظهار کرد: حمایت‌هایی که در قالب جوایز این رویداد تعریف شده‌اند، صرفاً جنبه تقدیر و اعطای جایزه ندارند، بلکه ابزاری برای کمک به توسعه ایده‌ها و رساندن طرح‌های خلاقانه به بازار هستند.

وی افزود: برگزیدگان جایزه طلایی می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان و برگزیدگان جایزه الماس تا سقف دو میلیارد تومان از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند تا امکان توسعه طرح‌ها و تجاری‌سازی ایده‌های آنان فراهم شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پیوند میان حمایت مالی و ورود محصولات به بازار، خاطرنشان کرد: هدف از این حمایت‌ها آن است که ایده‌های برگزیده در مرحله دریافت تقدیر متوقف نمانند و بتوانند مسیر توسعه محصول، تجاری‌سازی و عرضه به بازار را طی کنند.

به‌روزرسانی سند فناوری‌های نرم و صنایع خلاق تا سه ماه آینده

افشین در بخش دیگری از سخنان خود، درباره به‌روزرسانی سند توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق گفت: این سند در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، اما با توجه به تغییرات فناوری و تحولات جهانی در سال‌های اخیر، به‌روزرسانی آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فرایند بازنگری سند در حال انجام است، افزود: امیدواریم طی سه ماه آینده نسخه به‌روزشده سند آماده شود. همچنین رئیس‌جمهور دستور داده است که هم‌زمان با تدوین و به‌روزرسانی سند، یک برنامه اجرایی نیز برای آن تهیه شود تا اهداف و جهت‌گیری‌های تعیین‌شده، پشتوانه عملیاتی مشخصی داشته باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه صنایع خلاق در سیاست‌گذاری‌های جدید علم، فناوری و نوآوری، تصریح کرد: خلاقیت یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تبدیل ایده و محصول به یک کالای تجاری و ورود آن به بازار است و باید در سیاست‌گذاری‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.

صنایع خلاق؛ پیونددهنده هنر، طراحی و مالکیت فکری با اقتصاد

افشین در تشریح جایگاه صنایع خلاق در اقتصاد کشور گفت: هنگامی که از صنایع خلاق صحبت می‌کنیم، منظور مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که نیروی انسانی، هنر، طراحی و مالکیت فکری در شکل‌گیری و ارزش‌آفرینی آنها نقش محوری دارند.

وی افزود: خلاقیت صرفاً به تولید یک ایده یا اثر هنری محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در فرایند طراحی، توسعه محصول، ایجاد ارزش افزوده، تجاری‌سازی و افزایش توان رقابت محصولات در بازار نقش‌آفرین باشد. از این منظر، صنایع خلاق از حلقه‌های مؤثر در زنجیره ارزش محصولات و خدمات به شمار می‌روند و باید جایگاه آنها در برنامه‌های توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به‌صورت جدی دیده شود.

تغییر نگرش مدیریتی؛ پیش‌نیاز شکل‌گیری شهر‌های خلاق و دانش‌بنیان

افشین همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره پارادایم جدید حکمرانی علم، فناوری و نوآوری اظهار کرد: در چارچوب این رویکرد، نقش صنایع خلاق نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا تحقق اهداف توسعه خلاقیت و نوآوری، علاوه بر حمایت از ایده‌ها و شرکت‌ها، به فراهم بودن محیط مناسب برای فعالیت آنها وابسته است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نگرش مدیران نسبت به محیط‌های شهری و الزامات توسعه نوآوری افزود: در این چارچوب، مفاهیمی همچون شهر‌های دانشی، شهر‌های خلاق، شهر‌های نوآور، شهر‌های شناختی و شهر‌های هوش مصنوعی‌محور در کنار شهر‌های سنتی مطرح شده‌اند تا ضرورت تحول در رویکرد‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: هدف از طرح این مفاهیم، تغییر دیدگاه و نگرش مدیران نسبت به الزامات توسعه است؛ چراکه شکل‌گیری مجموعه‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان در محیطی که همچنان بر مبنای الگو‌های سنتی اداره می‌شود، با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای توسعه صنایع خلاق و گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان، باید در کنار طراحی ابزار‌های حمایتی و تأمین منابع مالی، محیطی متناسب با نیاز‌های خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید نیز شکل بگیرد.

این رویداد ملی به مدت سه روز در سه بخش نمایشگاهی، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی برگزار شد که در بخش جشنواره، ۳۵ تندیس طلایی ۱۰ میلیارد ریالی و هفت تندیس الماس ۲۰ میلیارد ریالی به برگزیدگان حوزه‌هایی، چون بازی‌سازی، پویانمایی، طراحی، مد و پوشاک و ابزار‌های آموزشی اهدا شد.