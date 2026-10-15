رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن اشاره به اهمیت حضور رئیس جمهور در اجلاس ایروان گفت: یکی از اهداف مهم در این اجلاس، جلب توجه جامعه جهانی به آثار جنگ‌ها بر زیستگاه‌های طبیعی است.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شینا انصاری با اشاره به فعالیت این کنوانسیون از سال ۱۹۹۲ و پیوستن ایران در سال ۱۳۷۵، گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۱۴۰۴، مرجعیت کنوانسیون تنوع‌زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل شد و در نخستین جلسه شورای عالی محیط‌زیست در دولت چهاردهم، تهیه «برنامه جامع تنوع زیستی کشور» در دستور کار قرار گرفت که سند راهبرد‌ها و برنامه اقدام ملی آن زمستان ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه محیط‌زیست مرز سیاسی نمی‌شناسد، افزود: یکی از اهداف مهم جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس، جلب توجه جامعه جهانی به آثار و پیامد‌های مخرب جنگ‌ها و منازعات بر زیستگاه‌های طبیعی است؛ کشور‌هایی که تحت تحریم یا تجاوز نظامی بوده‌اند نباید به‌تنهایی هزینه‌های زیست‌محیطی جنگل‌هایی را بپردازند که آغازگر آن نبوده‌اند و ایران از هر فرصتی برای مستندسازی خسارات جنگ استفاده می‌کند.

گفتنی است هفدهمین اجلاس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی از روز جمعه با حضور سران کشور‌ها در ایروان ارمنستان آغاز به کار می‌کند و سخنرانی در نشست سران و دیدار‌های دوجانبه، از برنامه‌های سفر یک‌روزه رئیس‌جمهور خواهد بود.