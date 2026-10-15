به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،عسکری دبیر نشست از سری برنامه‌های «زن کرمانی - روشنایی زندگانی گفت: نقش بی بدیل زنان در خانواده و همچنین تحولات اجتماعی قابل انکار نیست و تاریخ گواه این مسأله است که بسیاری از تحولات مرهون وجود زنان تاثیر گذاری است که علاوه بر ایفای نقش‌های زنانه و حفظ ریحانگی و عفت و حیا توانسته‌اند شؤون مختلف جامعه را تحت تاثیر حرکت خود قرار دهد.

نشست زن کرمانی، روشنای زندگانی اولین برنامه از سلسله نشست‌های آشنایی با هویت زن ایرانی و زن مسلمان است که با کلام شیوای استاد گلاب زاده به هویت زن کرمانی در طول تاریخ می‌پردازد.